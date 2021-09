Anabel Pantoja ya se encuenta en La Graciosa. Ha alquilado un austero apartamento en la isla que ha llamado la atención de sus seguidores.

Solo quedan unos días para que Anabel Pantoja y Omar Sánchez celebren su enlace junto a sus seres más queridos. Ya tienen todo listo, prueba de ello, que hayan sido previsores y se hayan trasladado ya a La Graciosa. Ella misma lo ha confirmado en sus redes sociales, donde ha enseñado parte de su refugio en la isla. Fiel al lugar que en su momento le trató muy bien, la influencer ha repetido alojamiento y está hospedada en un sencillo apartamento alejado de cualquier lujo al que puede estar acostumbrada. Cuesta poco más de 70 euros la noche, eso sí, está en un enclave relajado y muy cercano a playas desiertas. Definido en el anuncio como un apartamento confortable, solo cuenta con un dormitorio, un sofá cama, un pequeño baño y una cocina americana.

Tiene precios asequibles y una ubicación inmejorable, dos aspectos que buscan muchos inquilinos. Tanto es así que el propietario insiste en que si te alojas en él «podrás disfrutar de sus playas desiertas, practicar actividades acuáticas como buceo, paddle surf, kayak, etc…Siente la naturaleza en un espacio natural protegido, que cuenta con la reserva marina mas grande de Europa». Anabel Pantoja se ha desplazado hasta allí con muchas maletas, lo que da lugar a pensar en los muchos looks que la joven mostrará en esta cita nupcial. Inmersa en los preparativos, se ha podido ver a Anabel llevando a cabo algunos recados que tenía pendientes. Será la próxima semana cuando se vista de novia para darse el ‘sí, quiero’ ante su círculo más íntimo, una cita sobre la que todavía hay muchas dudas.

Lo que sí se sabe es quién no asistirá a su enlace. Su padre, Bernardo Pantoja, no está previsto que acuda, aunque Anabel tiene pensado organizar una celebración alternativa en Sevilla para quien no haya podido asistir. Esta fiesta también ha pendido de un hilo tras el delicado estado de salud de su abuela doña Ana, quien hasta hace muy poco permanecía ingresada. Al parecer se llegó a plantear su continuidad, pero finalmente tras evaluar su mejoría ha decidido seguir adelante. Anabel Pantoja está muy ilusionada con su nuevo estado civil y es que cabe recordar que hace muy poco contrajo matrimonio con Omar, tal y como ellos mismos confirmaron junto a varias imágenes en sus redes sociales.

Él enfundado en un traje de chaqueta y ella en un vestido rosa que resultó ser muy favorecedor, así contrajeron matrimonio antes de desplazarse a La Graciosa. Ya están instalados y con la puesta a punto hecha, pues se han sometido a varios tratamientos estéticos para estar perfectos el día de su boda. Retoques que superan los 12.000 euros y que han servido para encontrar su mejor versión.