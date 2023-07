Anabel Pantoja explota en sus redes sociales después de convertirse su última publicación en objeto de comentarios despectivos. La influencer compartía feliz una de las imágenes que se tomó en el mes de julio, en verano, luciendo sonrisa, un top blanco y un collar de flores. En sus historias no podía evitar mostrar su total enfado ante las críticas que le estaban realizando porque muchos resaltaban marcas. "Si me quitara las arrugas y las patas de gallo con un programa de filtros, ¿Qué diríais?, escribía muy directa.

En vez de centrarse en la foto en sí, algunos de los que siguen su perfil le resaltaron a Anabel Pantoja las líneas que se formaban en la misma. "Lamentablemente, tener que ver cada insulto y comentario en esta foto que me veo realmente maravillosa, guapa y natural...", se lamentaba ante lo que tenía que leer. Ni mucho menos la sobrina de Isabel Pantoja va a aceptar que, por ser un personaje público y dedicarse a las redes sociales, se le ponga en esta tesitura. "Dejadme en paz y, por favor, ser felices y vivir vuestra vida sin necesidad de hacerle daño al de al lado", les recomendaba ya al final.

En los comentarios también aparecía una ola de apoyo que le agradecían que se mostrara natural. "¿Sabes qué pasa?, que no hay nada que dé más miedo en este mundo que una mujer que se quiere y que no esconde lo que todas tenemos detrás de filtro" o "vuestros comentarios hablan más de vosotros que de Anabel" le dedicaban, entre otros, algunos usuarios de la red social. Esta instantánea formaba parte de uno de esos momentos que ha compartido con otros influencers en la casa de verano de Dulceida. Junto a la empresa de representación de esta alquilan una villa de lujo donde celebrar la llegada de las vacaciones y disfrutar de un tiempo lleno de confidencias y contenidos para sus redes.

Anabel Pantoja se enfrenta, una vez más, a las críticas

No es la primera vez que Anabel Pantoja hace frente a este tipo de comentarios. El mes pasado, por ejemplo, compartía una imagen en el gimnasio mostrándose tal cual para responder a todos aquellos que señalaban retoques en algunas de sus fotografías. "Como sigo recibiendo mensajes diciendo que retoco fotos y que esa no es mi talla o tengo filtros. Aquí estoy con celulitis, estrías, pero entrenando cada mañana MAMONES", escribía muy enfadada, como le ha sucedido en esta ocasión. Lo cierto es que siempre se ha mostrado al natural desde aquel momento que comenzó a coger más repercusión con sus directos en casa.

Estas críticas llegan en un momento agridulce para la que fuera colaboradora de 'Sálvame', que hace poco vivía un nuevo ingreso hospitalario de Kiko Rivera, su primo. Una preocupación que aumentó tras sufrir una serie de contratiempos que le dificultaron su llegada al hospital. "Ahora estoy más tranquila. Al salir del hospital me llama Susana y Obando, a quienes les dejé mis maletas para que ellos se las llevaran. Sin embargo, el chófer del coche que cogimos no subió la mía pequeña y tuve que ir al aeropuerto a ver si la localizaba. Todo muy NO en orden. Espero poder llegar antes de la noche y disfrutar de la noche de cine", explicó entonces.