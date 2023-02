Anabel Pantoja e Isabel Pantoja han viajado de Miami a Nueva York en jet privado y la primera de ellas no podía estar más emocionada.

El día ha llegado. Después de unos días maravillosos en Miami, Isabel Pantoja ha aterrizado en Nueva York junto a su sobrina, Anabel Pantoja, y el resto del equipo que viaja con ella. El próximo viernes 17 de febrero, la cantante ofrecerá un nuevo concierto durante su gira americana en el United Palace de Nueva York, por lo que tocaba poner rumbo al nuevo destino para preparar todo lo relacionado con este concierto. Para ello, la cantante y todo el equipo tuvo la suerte de disponer de un jet privado y aterrizar en la Gran Manzana de la manera más cómoda.

En Miami se desplazaron hasta el aeropuerto en una pequeña furgoneta. Con ella entraron hasta la pista de aterrizaje en la que le esperaba un jet privado de lo más lujoso para viajar de la forma más cómoda. Anabel Pantoja no daba crédito a lo que estaba viviendo y ha grabado el momento en el que se ha subido a este avión privado: "Miami, qué maravilla! Menuda pasada esta experiencia ✈️ 😍 NY 🗽 nos vemos en un ratito! 👏🏻", ha escrito junto a un vídeo del momento en el que se le ilumina la cara al ver el avión delante de su cara.

Esta es la reacción de Anabel Pantoja al ver el jet privado

Y una vez dentro, Anabel ha disfrutado mucho de este vuelo, que es muy diferente al que ha hecho durante su vida en clase turista. Para ello, ha querido agradecer a su tía la oportunidad que le está dando al elegir llevársela como asistente a su gira americana: "Gracias por dejarme compartir esto a tu lado. Estoy viviendo un sueño gracias a ti", ha escrito emocionada.

Nada más entrar en el avión se ha sentado en su cómodo sillón y ha podido disfrutar de una comida, basada en una ensalada de pasta y pan. Anabel ha querido disfrutar al máximo la experiencia y se ha sentado en frente de su tía, que no ha parado de mirar por la ventana. Primero para despedirse de las playas paradisíacas de Miami y luego viendo los edificios iluminados en la noche a su llegada a Nueva York.

Isabel Pantoja no ha podido evitar sonreír al ver el avión

Disfrutó al máximo esta lujosa experiencia

La cantante está tranquila y feliz. Su gira americana la está disfrutando al máximo. Y no solo porque supone su vuelta a los escenarios, sino porque esto le ha permitido salir de su encierro en Cantora. Pero no todo está siendo ensayos y trabajo, ya que la cantante tiene programado en agenda algunos días libres para descansar. En SEMANA, podrás ver las fotos exclusivas de lo bien que se lo está pasando Isabel Pantoja en Miami. Descubrimos a la cantante, relajada y tranquila, en la primera parada de su gira americana. No se separa de su hermano Agustín, que es su mano derecha. ¡Corre a por tu ejemplar y ponte al día de toda la actualidad de la crónica social!