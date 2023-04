Anabel Pantoja disfruta de la Semana Santa de Sevilla con su madre, Merchi

Anabel Pantoja ha puesto rumbo a Sevilla para disfrutar de la Semana Santa. Después de haber disfrutado de los Carnavales de las Islas Canarias, ahora viaja hasta la capital andaluza junto a su familia para vivir estos momentos que siempre ha disfrutado. Hacia cuatro años que no podía estar presente un Lunes Santo en su ciudad natal y, en esta ocasión, lo ha conseguido. Atrás deja la ruptura con Yulen Pereira, lo que vaya a decir esta semana en su entrevista y ve el paso de la procesión de San Gonzalo por todo lo alto. Junto a ella estaban personas tan importantes como su madre, Merchi, y varios amigos cercanos.

Vídeo: Europa Press

Antes de tal acontecimiento se han juntado todos para disfrutar de una comida en un restaurante muy reconocible del barrio de Triana. Este se caracteriza por su localización, en pleno puente del mismo, sus vistas y su carta llena de sabores de la tierra. Entre los platos que han disfrutado "en familia" se ven almejas o un gran arroz caldoso. Ella misma compartía las instántaneas del momento, realizadas durante su visita, como puedes ver en el vídeo que acompaña la noticia. Aprovechó el fondo que tenía por la localización de la terraza para crear nuevo contenido que, seguramente, ofrezca con posterioridad a todos sus seguidores.

El recorrido de este santo tan especial que une a madre e hija comienza a las 15:00 horas y finalizará cerca de las 3 de la madrugada. Este no es el único momento que ha vivido Anabel Pantoja en Sevilla dentro de la celebración de la Semana Santa. El pasado Domingo de Ramos ya se pudo juntar con más amigos y ver la procesión de la Virgen de la Paz. Está recorrió las calles y ella estuvo a pie de la misma. Después también tuvo tiempo para la procesión de la Hermandad de la Cena, esta ya por la noche.

Anabel Pantoja: "Ahora tengo que estar bien"

Este miércoles verá la luz nuevas palabras de Yulen Pereira tal como expuso 'Sálvame'. Lo cierto es que el esgrimista no es la primera vez que afirma ante una cámara que las cosas no son cómo se contaron. En una de las visitas del programa con Pipi Estrada a Budapest, lugar donde se encontraba en plena competición ya dejó todo claro. "A mí todo esto me afecta. Son decisiones duras y momentos complicados", exponía. Al ver cómo se habían desarrollado las cosas públicamente se lamentaba de que "he vivido cosas que creo que no merezco, son cosas que me afectan y que son mentira". Se habló de una ruptura precipitada, en una cena en la que, incluso, había un amigo e incluso una posible infidelidad con Melania Punta.

En declaraciones exclusivas a la revista SEMANA, fue Anabel Pantoja la que nos confirmó que estaba ahora en búsqueda de su felicidad. Ahora no estaba prestando atención a esto. Solo estaba en la búsqueda de encontrar su lugar seguro. Su único fin sería este, "ahora tengo que estar bien". Seguro que todos estos días rodeados de familia, especialmente su madre Merchi, y amigos, como su inseparable peluquero, le reconfortan. Antes también ha contado en su segunda casa, en Maspalomas, de otras grandes amigas como Belén Esteban. Ambas se vistieron con sus disfraces de superheroínas y disfrutaron de un fin de semana lleno de fiesta y que se agradecían mutuamente: "Qué bonito es vivir con poco, gracias amiga".