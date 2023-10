Tras cinco años de noviazgo, Isa Pantoja y Asraf Beno ponían el broche de oro a su relación y celebraban este viernes, 13 de octubre, su boda en la finca Al-Baraka. A pesar de haber habido grandes ausencias en el enlace, ha sido uno de los días más especiales para la pareja. Anabel Pantoja ha revelado algunos detalles del enlace y ha asegurado que ha sido un momento "mágico".

Anabel Pantoja y su pareja, el fisio David, abandonaban a las tres de la mañana la exclusiva finca Al-Baraka, el escenario que Isa Pantoja y Asraf Beno habían elegido para su boda. La prima de la radiante novia salía eufórica y reconocía que había sido uno de los días más especiales para ella también. "Ha sido maravilloso, ha sido mágico", expresaba. La influencer, que lució un impresionante vestido diseñado por Rocío Osorno, desvelaba que había aguantado mucho tiempo con los tacones dorados que eligió para acompañar al look. Sin embargo, en un momento dado decidió cambiarse de calzado por uno más cómodo para poder bailar más a gusto. "Eran muy cómodos pero necesitaba bailar. He bailado por bulerías, reggaeton, house, tecno... y ya me marcho a casa porque no puedo más", explicaba feliz aunque la música que sonaba en el interior de la finca le incitaba a seguir bailando.

Anabel Pantoja comentaba que se lo había pasado en grande y se deshacía en halagos a la hora de hablar de la familia del radiante novio. "Me lo he pasado superbien. He llorado, he reído, he bailado muchísimo, sobretodo con la familia de Asraf. Me han encantado los primos, los hermanos, los amigos... Hemos fusionado su cultura con la nuestra", revelaba.

El emotivo discurso de Anabel Pantoja en la boda de su prima Isa

Uno de los momentos más especiales de la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno ha corrido a cargo de Anabel Pantoja y Dulce Delapiedra. Ambas pronunciaban los discursos más emotivos instantes antes de que la pareja se diera el "sí, quiero". Sin lugar a dudas, un día que jamás olvidarán.

1 de 5 Anabel Pantoja abandonaba la boda pasadas las tres de la madrugada La prima de la radiante novia salía eufórica y reconocía que había sido uno de los días más especiales para ella también. 2 de 5 La influencer reconocía que se lo había pasado en grande "Ha sido maravilloso, ha sido mágico", expresaba la influencer con apenas un hilo de voz. 3 de 5 "Ha sido mágico, maravilloso" Sin lugar a dudas, la boda de Isa y Asraf ha sido de lo más especial para la colaboradora de televisión. 4 de 5 Salía completamente enamorada de la familia de Asraf Anabel Pantoja ha destacado el buen rollo que ha habido entre las dos familias. "Hemos fusionado su cultura con la nuestra", decía. 5 de 5 Anabel fue una de las personas que dio un discurso durante la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno Anabel Pantoja y Dulce Delapiedra han sido las dos personas que han pronunciado un discurso durante el enlace.