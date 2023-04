Anabel Pantoja desvela que está en tratamiento psicológico

Anabel Pantoja se encuentra disfrutando de la Semana Santa en su ciudad natal, Sevilla. Llevaba tiempo sin poder estar junto a su familia y amigos en estas fechas desde el principio, el Domingo de Ramos, y ahora lo ha conseguido. Es una buena oportunidad para sanar su corazón junto a ellos después de la inesperada ruptura con Yulen Pereira tras su paso por 'Supervivientes' y todo lo que se ha dicho al respecto. Reconoce que, por todo ello, no está al día de todo lo que está sucediendo con él y no quiere tampoco. "Mi psicóloga me ha dicho que no responda", decía. Ante las dudas de los reporteros, por si estuviera bromeando, como puedes ver en el vídeo de esta noticia, se reafirmaba en lo que acababa de decir en varias ocasiones. Las risas les desconcertaban y por eso la insistían. "Porque, joder, me preguntas si es verdad. No te lo voy a decir así de broma", les respondía ante ello.

Vídeo: Europa Press

No entra en detalles sobre las últimas polémicas porque siente que le hacen mal. "No y no quiero saberlo porque mi psicóloga me ha dicho que no me contaminéis con cosas de esas. De verdad, no voy a pronunciarme en eso", comunicaba. Para su ex pareja, que tiene previsto hablar públicamente esta misma semana, tiene buenas palabra: "Estoy bien. Le deseo a todo el mundo felicidad". Ahora está en un punto donde solo quiere vivir. "Al final, la vida solo es una. Si no se disfruta y está amargado, pensando no hablo de Yulen, hablao de la gente...". No deja tampoco que este final arruine todo y lo dice muy segura: "No, no. No pienso que salga nadie rana". Solo quería volver con sus amigos y continuar su estancia en Sevilla. No aviva ninguna polémica y no piensa entrar en nada de eso. El hecho de que se pueda pensar que su relación ha terminado por algo como la dieta de cada uno no lo comprende y le enfada. "Es muy infantil y muy triste. Es absurod lo que me estás preguntando". De hecho reconoce que "es un ser estupendo" y que no quiere oir más esas preguntas "absurdas".

Anabel Pantoja enfrenta su ruptura con Yulen Pereira

Ahora al menos Anabel Pantoja se siente con fuerzas de escuchar las preguntas sobre Yulen Pereira. Este proceso comenzó el pasado mes de marzo cuando, nada más conocerse la ruptura de la pareja, era una de las invitadas a los Premios Ídolo. Era el primer evento como tal en el que escuchar estas y decidió entonces no hacerlo. Aunque sí agradeció el interés, tomó su camino hacia dentro de las instalaciones. En un gran photocall para la ocasión era una de las que más interés despertaba. Sin embargo, decidió marcharse y no contestar nada sobre eso que le pudieran preguntar. En ese momento, incluso, la sombra de la infidelidad se cernía sobre ellos y el nombre de Melania Puntas ya había sido público.

En exclusiva para la revista SEMANA, nos confesó tiempo después que su único objetivo es que "ahora tengo que estar bien" y que iba a hacer lo que sentía para conseguirlo. Necesitaba tiempo para todo ello y ha podido compartirlo con amigos y familiares siempre. Antes de Sevilla y estos días en la Semana Santa, como cuando era más pequeña, disfrutó de los Carnavales de Maspalomas junto a su gran amiga, Belén Esteban. Incluso en esa ocasión en 'Sálvame' apuntaron a que podría tener un nuevo interés romántico y lo negó fuera de cámaras.