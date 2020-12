«Me dejan al margen», ha admitido la colaboradora ante la evidencia. Los miembros de su familia no quieren apenas comunicarse con ella.

Este lunes, Anabel Pantoja ha vuelto a hablar de los vaivenes de su familia. Una familia cada vez más fragmentada desde que estalló la guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja. Y cuyos miembros parecen distanciarse cada vez más de ella por razones que ha desvelado en ‘Sálvame’. Y es que desde que se desató la tormenta familiar, la colaboradora apenas ha mantenido contacto con los suyos. Y eso que en todo momento ha procurado mantenerse neutral y «como Suiza» ante la batalla entre los suyos.

Se comunica «todas las mañanas con Irene Rosales para saber cómo estás sus sobrinos. Su primo prefiere obviar el tema de las tensiones con su madre, porque «no está preparado para hablar» con ella sobre ello. Con su prima Chabelita, por su parte, tampoco se pone en contacto con frecuencia. La cantante ha justificado su distanciamiento con ella porque está muy ocupada. Algo de lo que la sevillana se ha quejado en público. «Si tiene tiempo para llamar a una revista, podría haberme llamado a mí. Cuando salió del reality la llamé y a los dos días le escribí para que me llamara y contarle cómo estaba el tema y me escribió por whatsapp que estaba muy liada», ha revelado ante las cámaras.

«Mi prima no quiere hablar»

Una de las últimas veces que Anabel le mandó un mensaje a su prima, ésta le respondió: «No he tenido tiempo para llamarte, espero que estés bien de tu peroné». Anabel contestaba: «Ok, no pasa nada, cuando tengas tiempo hablamos… para darte un consejo sobre mamá». Una cuestión que su prima zanjaba con un «no hace falta que me des un consejo». Y es que, según ha contado la andaluza, «mi prima no quiere hablar de estos temas conmigo tampoco».

Y qué decir de la tonadillera. Su mutis en el interior de Cantora incluye a su sobrina, con la que prácticamente no mantiene comunicación. Anabel Pantoja intenta justificar el distanciamiento con estas palabras: «Mi tía está bastante cabreada y no quiere saber nada. Lo pasó muy mal con lo de Kiko… Sé que mi tía está mal. Tengo una comunicación por ella y por mi abuela pero poco más».

Lo que Anabel Pantoja no puede ocultar a estas alturas es que el motivo por el que sus familiares le están dando la espalda y rehuyen de ella tiene que ver con su trabajo. El hecho de colaborar cada tarde en ‘Sálvame’ la obliga a dar declaraciones constantes sobre lo que sucede entre los miembros de su familia. Esto provoca que sus seres queridos eviten a toda costa entrar en detalles sobre dimes y diretes, disputas o comentarios privados entre ellos. Todos ellos, casi en bloque, no desean poner en conocimiento a la joven de nada que pueda traspasar la pequeña pantalla. Así de simple: «Me dejan al margen porque trabajo en ‘Sálvame«, explicaba.