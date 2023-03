Anabel Pantoja desvela cómo ha sido el reencuentro con Yulen Pereira

Anabel Pantoja ha pasado muchos días fuera de casa. La sobrina de Isabel Pantoja ha acompañado a la tonadillera en su gira americana por Miami, Nueva York y Puerto Rico. Ha sido un éxito rotundo y ha aprovechado la ocasión para hacer mucho turismo por estos lugares cuando la agenda profesional se lo permitía. Ahora ya está de vuelta en España y antes de viajar a Sevilla, ha hecho una noche en Madrid.

Este pasado miércoles aterrizaba en la capital española y aseguraba que lo primero que iba a hacer era comer con su chico, Yulen Pereira, con el que tenía muchas cosas que celebrar. Después de pasar la noche, ha hecho las maletas de nuevo para viajar a Sevilla y visitar así a su madre, que vive allí. Anabel Pantoja ha desvelado cómo ha pasado este ratito con su chico: "Me lo he pasado muy bien, con muchas ganas también de volver a la rutina, pero muy bien. Muy bien", declara rotunda sin querer añadir nada más.

La 'influencer' cuenta cómo ha sido el reencuentro con su chico

Vídeo: Europa Press.

De su chico hablaba precisamente nada más aterrizar en la capital después de un vuelo muy largo. Su chico ha tenido que quedarse en Madrid por trabajo, pero han estado muy pendientes el uno del otro. Se ha acordado de su chico, pero también ha tenido tiempo para disfrutar. Y es que han sido unos días intensos en los que ha triunfado la música de su tía: "Me lo he pasado de puta madre, hemos tenido una de éxito y me vais a respetar, porfi. Me lo he pasado de puta madre y es con lo que me voy a quedar, no voy a quedarme con cosas raras y extrañas".

No había tiempo para estar en Madrid, ya que este jueves ha cogido un tren que le ha llevado directamente a Sevilla. Allí tiene que cumplir con "compromisos y cosas". Va a aprovechar el viaje para visitar a su madre, que está instalada allí. Consciente de que Mercedes no va a viajar a la capital para reunirse con ella, es su hija la que tiene que hacer las maletas para ponerse al día con su madre.

Va a pasar unos días en Sevilla

Ahora toca volver a la normalidad después de unas semanas de lo más intensas. Ella ha estado al lado de su tía, a la que le agradece toda la oportunidad que le ha dado: "Un día en la oficina 💃🏽👏🏻🖤🇵🇷✈️ Nunca dejaré de daros las gracias, por contar conmigo y poder vivir esto con vosotros, os quiero TITOS. Y al STAFF, sois MARAVILLOSOS y somos una familia! 🖤", escribía hace unas horas desde su cuenta de Instagram, donde ha estado compartiendo todos los momentos que ha vivido en estas semanas intensas de gira.