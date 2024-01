Anabel Pantoja se desmarca de su tía Isabel con esta impactante actitud

"Yo no soy la portavoz de ella", así de tajante ha respondido Anabel Pantoja a todas las preguntas sobre su tía, Isabel, sus últimos conciertos y nuevas aventuras personales. La sobrina de la tonadillera se ha mostrado bastante enfadada a su llegada al aeropuerto y ha preferido no comentar los gestos emotivos de la cantante hacia Paquirri y hacia su abuela durante el concierto: "Eso se lo tienes que preguntar a ella, a mí no. Se lo preguntas a ella, que es la que cantó, es la que todo", declaraba visiblemente agobiada.

Vídeo: Europa Press

Ni a dónde va a vivir ahora su tía, ni al éxito de sus conciertos, ni a los últimos altercados vividos en Bilbao, ni a nada. Anabel Pantoja ha guardado completo silencio dejando bien claro que ella no es ni la portavoz ni la representante de Isabel Pantoja y todo lo que haya que saber sobre la cantante, mejor preguntarle a ella, pese a que las ocasiones en las que la tonadillera se deja ver sean limitadas.

Isabel Pantoja cambia de vida: Vende Cantora

Las deudas ahogan a Isabel, tanto que sus conciertos se han convertido en un aval para Hacienda. Ahora, además de eso, Isabel Pantoja ha tomado una drástica decisión con el objetivo de saldar sus deudas con Hacienda lo antes posible. Tras poner en venta su ático de Fuengirola e incluso optar por deshacerse de parte de su mobiliario por otros métodos, la tonadillera ha decidido vender Cantora para mudarse de manera definitiva a Madrid. Ha sido Antonio Rossi en ‘Vamos a ver’ quien ha desvelado esta inesperada noticia que ha dejado boquiabiertos a todos sus compañeros de plató: “Su situación es complicada y le está obligando a hacer cambios. Uno de esos cambios y aconsejada por el productor que ahora la lleva es que tiene que venirse a Madrid y para ello facilitar la venta de Cantora. Estarían dispuestos hasta a que se la quede Hacienda porque piden mucho por ella”, explicaba.