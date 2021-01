Desde que Anabel Pantoja se marchara a Gran Canaria, ha descubierto un mundo debajo del mar. Ahora, no puede vivir alejada del mismo

La vida de Anabel Pantoja ha dado un giro de 180 grados en los últimos meses. Desde que se marchara a Gran Canaria a vivir junto a su novio, ha descubierto una gran pasión que antes era desconocida para la colaboradora de televisión: el mar. Durante su estancia en las islas Canarias hemos podido ver como la sobrina de Isabel Pantoja disfruta del mar en todas sus posibilidades: sobre el mar en espectaculares barcos, practicando surf o bajo el mar buceando o haciendo snorkel. Sea como sea, Anabel Pantoja ha encontrado en el mar el lugar perfecto para desconectar, aprender y enfrentarse a nuevos retos.

Con el comienzo de este 2021, un año que podría quedar marcado en su vida por su posible boda con su novio, Omar Sánchez, ha querido reflexionar sobre cómo han cambiado sus ideas. «Podía vivir años sin ver el mar, sin ver la playa. Ahora me flipa bucear, y sobre todo conocer el mundo Marino«, ha comenzado escribiendo en la mencionada publicación. Lo que antes no significaba nada para Anabel, ahora se ha convertido ya en un estilo de vida y algo de lo que no quiere alejarse.

Anabel Pantoja ha querido recopilar sus mejores momentos en el mar

La colaboradora de televisión ha anunciado sus nuevos planes para este 2021. Y es que se ha apuntado a un curso para convertirse en buceadora profesional, tal y como ella misma ha desvelado. Anabel Pantoja ha querido lanzar un mensaje de respeto hacia el medio ambiente, además de sacar su lado más infantil recordando la mítica película de Disney, ‘La Sirenita’: «Debajo del mar, como diría Sebastián 🦀 de La Sirenita, hay más vida que aquí arriba… 🌊🌍🙏🏼 (cuidémoslo)«, escribe en la publicación.

Anabel Pantoja ha compartido una batería de imágenes y vídeos en los que aparece ella disfrutando del mar, algo que se ha convertido en una forma de vida para la colaboradora de televisión. Anabel está disfrutando al máximo de su tiempo en Gran Canaria, donde ya ha estabilizado su vida junto a su novio. De hecho, tal y como ella mismo dijo, su vida ya se va a quedar allí aunque tendrá que viajar a Madrid de manera continúa por su trabajo en ‘Sálvame’. Lo cierto es que debido a la pandemia y posteriormente a un accidente que sufrió practicando surf que hizo que tuviera que tomarse la baja, Anabel lleva un largo tiempo sin acudir a su puesto de trabajo aunque entra a través de videollamada en el programa.

La joven ha recibido muchos comentarios de sus seguidores, todos ellos de cariño y apoyo en estos momentos tan complicados. «Es maravillosa Anabel la vida marina!!!!! Disfruta ya que tienes esa posibilidad al vivir cerca del mar!!!!! Un saludo y feliz año», «Yo viviria en eterno verano y nací en mi Málaga y vivo a 5 minutos de la playa , no veo sin el mar» son algunos de los comentarios que comparten el mismo amor por el mar que ella tiene.