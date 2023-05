Anabel Pantoja, desbordada, explota contra los ataques: "Voy a reventar"

No hay día que no hablemos de Anabel Pantoja. La joven hace tiempo que tomó la decisión de dejar 'Sálvame' para centrarse en sus redes sociales y en otros proyectos profesionales. Sin embargo, eso no le ha impedido ser personaje de actualidad y protagonista de polémicas sin cesar. La sobrina de Isabel Pantoja ahora ha vuelto al foco de la noticia por un supuesto mal rollo con Raquel Bollo.

La 'influencer' trata de no pronunciarse sobre todas las polémicas en las que se ve envuelta, pero a veces es imposible. Anabel Pantoja está desbordada por todo lo que se está diciendo de ella, y ha terminado explotando: "Hoy no es mi mejor día. Tengo muchas ganas de acostarme y levantarme mañana", ha empezado diciendo con lágrimas en los ojos.

No ha podido esconder las lágrimas de desesperación

"No lo estoy pasando bien, no pasa nada de salud, por supuesto, pero hay situaciones en las cuales estoy trabajando y luchando por conseguir mi sueño. Es flipante cómo personas, por llamarlas de alguna manera, te impiden ser feliz, sobre todo, por su interés. No soy crédito, es una tras otra, una tras otra, una tras otra... y voy a reventar. Te lo juro, voy a reventar. No puedo con este tipo de gente", ha terminado diciendo con tristeza.

Pero ahí no se queda la cosa. Junto a este discurso, en el que Anabel se muestra de lo más desesperada, la 'influencer' da más detalles acerca de lo que le ha llevado a estar así: "No puedo con las injusticias. Cuando mejor te comportas con la gente, más desgraciadas y desagradecidas son contigo". Sin embargo, ha preferido no desvelar la indentidad de las personas a las que manda este mensaje.

Lleva unas semanas complicadas en el terreno personal

No ha dudado en hacer público este malestar. Un momento que coincide con el supuesto mal rollo que hay con la que era su amiga, Raquel Bollo. La 'influencer' lleva unas semanas intensas de trabajo y no no ha apoyado de manera pública a su primo, Manuel Cortés, en su última nominación en ‘Supervivientes’. Al parecer, Anabel Pantoja habría recibido "mensajes incendiarios" de su amiga Raquel y lo confirmarían sus propias palabras en redes en las que decía haber cometido "una cagada" por la que pedía disculpas: "La semana pasada estuve haciendo muchas cosas, mi primo Manuel estaba aislado y no recordaba que estaba nominado".

"Quiero hacer una aclaración públicamente porque realmente quiero hacerlo y para que la gente se quede tranquila y sea real. Fue una cagada mía. La semana pasada estuve haciendo muchas cosas de trabajo. Estuvo mi primo Manuel malo. Pensaba que estaba aislado pero no estaba nominado. Entonces Raquel me pasó el cartel. No lo subí y en este caso no apoyé esa historia", comenzó diciendo. "Yo quería desde aquí decir que independientemente que he apoyado a Asraf para que se quede esta semana, apoyo a mis primos cien por cien. Siempre", conitnuó explicándose.

"Sí, vuelvo a repetir que estoy al margen del concurso pero lo sigo. Desde aquí mis disculpas. Voy a estar siempre y aunque parezca que intente quedar bien, lo hago y lo hago de corazón porque los quiero y porque sé que me apoyaron en mi concurso. Desde aquí decir que no hay que estar en guerra con nadie. Los apoyo a muerte", zanjaba disipando así cualquier duda sobre su apoyo a sus primos.