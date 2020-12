La colaboradora de ‘Sálvame’ ha querido compartir con todos sus seguidores cómo ha pasado el domingo con su prometido, Omar Sánchez. ¡Un planazo!

Anabel Pantoja no deja de sorprendernos. Su intensa actividad en las redes sociales nos permite conocer nuevos aspectos sobre su vida personal. Hace apenas unos días, precisamente, protagonizaba una polémica por mostrar un vídeo de ella misma desde su casa mientras hacía un directo bebiendo copas y teniendo un momento tenso con su prometido, Omar Sánchez.

Pero esto finalmente era solo una anécdota, ya que días después, la pareja sigue estando feliz y unida. Este fin de semana, de hecho, ha dado para mucho. Aprovechando el domingo en casa, Anabel y Omar han querido compartir un vídeo del plan que han hecho en pareja. «Domingo en 🏠 Escena Real con @omar_sancheze33«, escribía la sobrina de Isabel Pantoja junto a un vídeo.

Vídeo: Instagram.

En el vídeo aparece la pareja preparándose para ver una película. Anabel se encarga de poner la televisión mientras le dice a Omar que se diera prisa. El prometido de la colaboradora de ‘Sálvame’ llega al sofá con un bol lleno de palomitas. Al poco de empezar a ver la película él se queda dormido, lo que provoca una mirada de Anabel que hace entender que eso es algo que siempre le pasa.

El vídeo no ha pasado desapercibido para muchos de sus seguidores, que no han podido evitar reírse al ver el resultado. «😍😍😍», «Jajajaja», «Esos domingos son maravillosos anabel, hoy estoy yo igual, con mi chico disfruta del domingo, en la mejor compañía 💋 cariño😍😍❤️», «Momentos así son por lo que vale la pena vivir, son mágicos ❤️❤️❤️❤️», escribían algunos de sus fans.

Este es el divertido plan de Anabel Pantoja y su prometido

Este plan ha llegado después de que Anabel Pantoja haya tenido que dar explicaciones sobre su ausencia en el plató de ‘Sálvame’. La joven continúa haciendo conexiones desde su casa de Gran Canaria, algo que empezó durante los meses del confinamiento. Ahora Carlota Corredera ha querido preguntarle cuál es el motivo que le lleva a no viajar a Madrid para acudir al plató.

La sevillana respondía sincera que ya había explicado por qué no quiere regresar a Madrid para ponerse delante de las cámaras. «Voy a ser totalmente sincera», decía. «La primera razón es es que no quiero perder ni un día de la rehabilitación porque me la están haciendo perfecta 100% y son fecha señaladas en las cuales no me voy a poder trasladar a todos los puntos de mi familia por el tema del confinamiento, del Covid-19 y demás. Así que no voy a hacer nada en toda la península. Eso punto número uno», recalcaba.

«El punto dos es el «trasladamiento», añadía. «Si voy para la península, obviamente tengo que ir a Madrid a trabaja y, Carlota, yo he tenido pánico. A medida que han pasado los días se me ha quitado un poco, pero en principio yo no quería volver a trabajar ‘por el tema». Con estas palabras, la colaboradora admitía que se siente inquieta ante la posibilidad de ser nuevamente criticada por sus recientes y polémicos vídeos en los que aparece más contenta de lo habitual.