Anabel Pantoja se escapa a Cuba tras su polémico último día en ‘Sálvame’

11 Un último día complicado

El último día en ‘Sálvame’ no fue precisamente un camino de rosas para Anabel Pantoja. Kiko Hernández le recriminó su falta de interés a la hora de realizar su trabajo, gesto que no gustó nada a la joven y que terminó con una enorme discusión entre ellos. Acusación a la que se sumaron más compañeros, que consideran que la andaluza no se esfuerza lo suficiente para aportar contenido al formato.

Los desnudos son para el verano: los VIP muestran sus cuerpos