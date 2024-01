Anabel Pantoja está disfrutando de un excelente momento personal... Ilusionada y muy feliz, la persona que ha conseguido que creyera de nuevo en el amor tiene nombre y apellidos: David Rodríguez. El joven fisioterapeuta de confianza de su tía Isabel Pantoja, se ha convertido en el nuevo amor de Anabel. Y así lo grita ella a los cuatro vientos: "Mi 2023 tiene un nombre y ese eres tú @davidroal".

La sobrina de Isabel Pantoja ha dado la bienvenida al 2024 de la mejor manera, confirmado que su relación con David Rodríguez va viento en popa... Anabel Pantoja ha gritado su amor a los cuatro vientos con una romántica publicación que ha compartido con sus seguidores en sus redes sociales: "Mi 2023 tiene nombre y ese eres tú, David". "Sabes que decidí por los dos no exponer apenas nada y guardar lo más íntimo para nosotros, pero toca compartir con mi gente de aquí lo que es mi chimba de vida contigo", continúa escribiendo en su romántica declaración de amor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja ( @anabelpantoja00)

Unas palabras que acompaña con su primer posado junto a su nueva pareja a la que dedica unas bonitas palabras con las que refleja lo enamorada que está de su nuevo novio: "Solo puedo agradecerle a Dios y a los que me cuidan arriba por esta bendición que me mandaron", continúa. "¿Lo lograremos? ¿Duraremos? ¿Creerán en nosotros? Pues si te digo la verdad, voy a dejarme la piel, la grasa, el corazón, la celulitis y mi vida entera por ese amanecer mirando al mar, ese baño en Patalavaca los domingos, esos días de tarde de bingo y comida rica en Calle Betis con los nuestros... Ese finde nuestro en Portugal donde tú y yo solo sabemos, esas compras al Spar, esos ratitos en la tienda de nuestros amigos (...) ¿Vamos a por el 2024 con la misma fuerza o más?", concluye.

Una auténtica declaración de amor en público, que también ha sido correspondida por su pareja, David Rodríguez. El fisioterapeuta de confianza de su tía Isabel Pantoja, y entrenador personal ha escrito un breve pero rotundo mensaje a Anabel, con el que deja claros sus sentimientos hacia su pareja: "Te amo mucho. Gracias por aparecer".

Los planes de maternidad de Anabel Pantoja

Después de su separación de Omar Sánchez y su breve romance con Julen Pereira, Anabel Pantoja está disfrutando de un excelente momento personal con su nueva pareja. Y, consciente de que los años pasan, no descartaba la idea de tener hijos. Aunque, a sus 37 años, no descarta ser madre en solitario, ahora no duda en hablar de David como el futuro padre de sus pequeños.

Confiesa que sabe que tener hijos "no es como comprar una bicicleta". Pero está segura de que tiene la edad y madurez perfectas para dar ese importante paso. Además, no cabe duda, de que también parece haber encontrado a la pareja perfecta para hacer realidad su sueño.