No cabe duda de que Anabel Pantoja está pasando por uno de los momentos más dulces de su vida. Desde que regresara de ‘Supervivientes‘, la sobrina de Isabel Pantoja vive en una auténtica luna de miel junto a su chico, Yulen Pereira. Conforme pasan las semanas, la pareja afianza su amor y dan pasos agigantados en su relación. Prueba de ello es el planazo que han hecho este fin de semana y que demuestra que la colaboradora de televisión es una más en la familia del deportista.

A pesar de que en un principio Arelys no vio con buenos ojos a Anabel Pantoja, la madre de Yulen Pereira le ha dado una oportunidad y ahora están más unidas que nunca. Si hace unas semanas pudimos verlas juntas en una agradable velada de compras por el centro de Madrid, este domingo han ido un paso más allá. La sobrina de Isabel Pantoja está completamente integrada en la familia del deportista y han disfrutado de una comida familiar en una terraza de Madrid.

Un momento muy importante que Yulen ha querido inmortalizar y compartir en redes sociales. En la imagen que ha publicado a través de sus historias de Instagram podemos ver a los tíos y primos del deportista, así como a Arelys Rodríguez. Todos aparecen sonrientes y se deja patente que la relación entre el esgrimista y la influencer va viento en popa. «Domingo familiar«, escribe el joven.

En su reaparición en televisión, Anabel Pantoja se sinceró sobre su relación con Arelys y reconoció que le chocó ver varios vídeos en los que le criticó sin tener algún motivo. «Yo ya he hablado con ella y me ha aclarado ciertas cosas. Yo creo que ahora me tiene un poco de cariño. Me quiero acercar a ella porque es la madre de mi pareja y creo que ha habido malentendidos. Ahora la puedo entender porque una madre va a defender a muerte a su hijo. Las personas se pueden equivocar y el tiempo pone todo en su sitio. Lo más importante que quiere Arelys, y yo también, es que ese niño sea feliz», llegó a decir.

Se van a vivir juntos

Desde que ‘Supervivientes‘ los uniera, Anabel Pantoja y Yulen Pereira comenzaron una relación que ha acaparado horas de televisión y titulares en la crónica social. Su noviazgo se ha ido afianzando con el tiempo y ha sobrevivido a numerosos rumores de supuestas crisis entre ambos. Ahora, han decidido dar un paso más en su relación. Según ha asegurado María Patiño, la pareja ya ha encontrado el que se convertirá en su nidito de amor en Madrid. Ambos han estado inmersos en la búsqueda de la casa perfecta para comenzar su convivencia y dar así el paso definitivo en su relación. En medio de esta búsqueda, lo cierto es que ahora podría producirse un reencuentro entre Anabel y Omar Sánchez una vez que este último ha sido expulsado de ‘Pesadilla en el paraíso’.