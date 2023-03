Anabel Pantoja comparte un vídeo y aparece besándose con Yulen Pereira

Anabel Pantoja atraviesa una época complicada después de su ruptura de Yulen Pereira. La que fuera colaboradora de 'Sálvame' ha querido felicitar a sus seguidoras el Día de la Mujer y lo ha hecho con un vídeo cargado de imágenes de diferentes momentos que ha vivido este año. A pesar de que ya no está con el esgrimista, Anabel no ha borrado de su vida a Yulen del todo porque ha compartido imágenes junto a él bailando e incluso besándose.

"Felicidades a todas, por amar, luchar, trabajar, sufrir, reír, llorar, hacer llorar, cuidar a los tuyos, proteger a tus hijos, enamorarte, dejar de enamorarte, adorar a tus amigos, hacer sufrir a tus padres, poner buena cara cuando no quieres, bailar hasta que te duelan los pies, soñar con lugares, viajar y conocer esos sitios, crecer, equivocarte, hacer daño o hacerlo tú, evolucionar, formar una familia, un hogar, SER MUJER 💜", ha escrito junto al vídeo. En el texto que ha compartido, la propia Anabel expone la etapa por la que atraviesa.

Pero lo que ha llamado la atención es la elección de imágenes que ha hecho la sobrina de Anabel Pantoja para este vídeo. Y es que aunque podría haber evitado poner a su expareja, le ha dado igual. La 'influencer' ha puesto imágenes antiguas de su chico, referentes a momentos que ha vivido con él en los últimos meses. Cuando fueron a un concierto tras 'Supervivientes', ambos se dejaron ver bailando muy cariñosamente. Pues esas imágenes no ha tenido reparo de compartirlas ahora que ya no están juntos.

La 'influencer' recuerda a Yulen Pereira en un vídeo repaso de su último año

Vídeo: Europa Press.

Las cosas entre ellos no están en el mejor momento, pero ambos han preferido no decir nada al respecto. No quieren dar declaraciones sobre la ruptura. El pasado lunes, al joven se le pudo ver visiblemente cabreado mientras salía del domicilio de su madre, Arelys, en Madrid. Molesto, se quejaba: "No inventaros las cosas, por favor". Tal y como ha podido saber SEMANA, la decisión de dejar a Anabel era algo que ya tenía planeado desde hace tiempo y si no lo había llevado a cabo había sido única y exclusivamente por una única razón: no perjudicar el fichaje de su madre, Arelys, en ‘Supervivientes’. Poco después de aterrizar en España tras acompañar a su tía, Isabel Pantoja, en su gira por América, la andaluza se topó con que su chico había estado con otra mujer durante su ausencia.

Anabel Pantoja prefirió poner tierra de por medio y viajó a Sevilla para refugiarse en sus amigos y su madre, Merchi. A su vuelta a Madrid, la sobrina de Isabel Pantoja aseguraba que no iba a decir nada, Anabel confirmaba que están siendo unos momentos muy difíciles en su vida: "Sí", declara rotunda. Al preguntarle qué ha ocurrido para que hayan roto su relación, respondía: "Lo siento, es que no te voy a contestar", decía mientras intentaba encontrar un taxi para irse a casa. El paseo finalmente es más largo de lo que ella esperaba y se mostraba incómoda al ser perseguida en todo momento por la prensa. Ahora sigue centrada en su día a día, dedicando el mismo tiempo a su perfil de Instagram, donde cuenta ya con más de 1,7 millones de seguidores.