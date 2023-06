Anabel Pantoja carga contra 'Sálvame'

Anabel Pantoja hacía uso de sus redes sociales para comunicar que había llegado a su límite y no podía más. Muchos interpretaron que sus palabras iban dirigidas hacia Raquel Bollo pues previamente se disculpaba por no haber colgado en sus historias un mensaje de apoyo hacia su primo, Manuel Cortés. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Este viernes, 2 de junio, Gema López explicaba que esto era debido a un problema que le había surgido a la influencer con su ático de Canarias y las personas que lo tienen alquilado. Después de esto, la sobrina de la tonadillera montaba en cólera y cargaba contra 'Sálvame'.

Anabel Pantoja quiere vender su ático de Canarias, pero no puede pues lo tiene alquilado a dos personas que no quieren marcharse de él. "Su idea era alquilar el apartamento por periodos vacacionales. La pareja se instala de manera más permanente. El tiempo va pasando y ella quiere vender el piso. Los inquilinos no quieren irse de allí porque tienen un contrato", explicaba Gema López sobre el problema que tenía la influencer. Para echar más leña al fuego, 'Sálvame' contaba con el testimonio de una vecina, Dominga: "Esta mujer con todo el dinero que tiene, que les deje a los pobres". Esto provocaba una fuerte reacción en la sobrina de la tonadillera, quien arremetía duramente contra el que había sido su programa: "Es una pena que llaman desde las 11 de la mañana para preguntar con quién te estás acostando y para un tema tan serio no lo hagan conmigo".

No contenta con esto, Anabel Pantoja da un paso más allá y saca a relucir la cancelación del espacio: "Decepcionante que por rellenar un bloque o tener un vídeo más sean capaces de inventarse tal barbaridad y hacer daño a personas anónimas y dañarme a mí, visto lo visto no pensaba que ni hasta el último minuto, me harían esto.

Anabel Pantoja, totalmente indignada con 'Sálvame'

En su historia de Instagram, Anabel Pantoja también recuerda cómo se comportaron sus compañeros tras la muerte de su padre, Bernardo Pantoja, y no duda en echárselo en cara: "Después de lo de mi papá, que en paz descanse, es normal que hagan lo que sea. Os deseo lo mejor y que jamás digan de vosotros públicamente, mentiras, supuestos delitos, infidelidades, falta de profesionalidad con marcas, escándalos públicos hasta devolver ropa usada". La influener no entiende el trato que le están dando desde 'Sálvame' y por eso termina su crítica con un mensaje muy directo: "No fui la mejor compañera y colaboradora pero creo que me porté bastante bien y di mucho por aquello. No me lo merezco".