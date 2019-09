Anabel Pantoja se burla de la censura en Instagram

Anabel Pantoja tiene la suerte de seguir de vacaciones. La colaboradora de televisión ha pasado unos días en La Habana, pero desde hace unos días está disfrutando de las playas paradisíacas de México junto a su prometido, Omar Sánchez. Desde allí, no ha parado de compartir los buenos momentos que están pasando, desconectando y relajándose de la intensa rutina.

Anabel está disfrutando de sus vacaciones antes de entrar en ‘GH VIP’

Cuando justo se encuentra de vacaciones al otro lado del mundo, se ha confirmado su asistencia en la nueva edición de ‘Gran Hermano VIP’, que empieza próximamente en Telecinco. De hecho, ella misma explicaba lo emocionada que estaba desde una barquita en medio del mar: «YA SI PUEDO GRITARLO. Gracias por darme esta otra oportunidad y confiar en mí. Advierto que lloverá bastante este otoño, amenazó con 🎤… @ghoficial 📺», escribía emocionada.

Será una de las concursantes de ‘Gran Hermano VIP 7’

Pero Anabel Pantoja no solo es noticia por haber confirmado su aparición en este reality, que nos permitirá conocer un poco más sobre ella. Y es que la sobrina de Anabel Pantoja ha seguido recibiendo críticas sobre su aspecto físico en cada una de las imágenes que ha compartido desde el paraíso.

Sin embargo, ella sigue fiel a hacer lo que le apetezca en cada momento y hasta se ha atrevido con un posado que ha conseguido burlar la conocida y comentada censura en Instagram. Anabel es muy pro de hacer topless, y en una foto ha tapado sus pechos con dos cocos y lo ha compartido en sus redes.

Un topless con truco para evitar la censura

Y las críticas no se han hecho esperar… «Vas de modelo… pero te sobran unos kilitos…», «Esa tripa uuufff 😂😂», «Anabel te toca dieta», «Tienes un cuerpo muy feo para lo joven que eres. No te digo cuando tengas 50 años», han escrito algunos de sus seguidores, comentarios que por supuesto, han sido duramente criticados por otros muchos.

«Estás estupenda Anabel! La envidia mata…», «Yo te aplaudo por mostrarte al natural y estas estupenda 👏👏👏», «Yo solo veo una joven disfrutando de su veraneo», «Qué asco de gente solo insultando a la chica, estás preciosa bien que haces de enseñar tu cuerpo y disfrutad…», le han apoyado.

Compartía una serie de fotos en bikini

No es la primera que Anabel Pantoja se convierte en noticia este verano. Hace unos días, volvía a desafiar a la censura de Instagram con una foto en la que aparecía enseñando su pezón sin darse cuenta. En una de las fotos que compartió desde La Habana, se le veía un pezón, hecho que no ha pasado desapercibido para sus fans. «Has colado un pezón en Instagram, ¡guau!», «Que posas a lo Estela Reynolds. Con el pezón fuera» o «¡Cuidado! No te vaya a censurar Instagram» son solo algunos de los comentarios que coparon este post, cuyos momentos se captaron en La Habana Vieja.

¡Enseñó un pezón hace unos días!

Un viaje que no ha dejado de compartir en su Instagram, y que está disfrutando al máximo con su prometido, con el que se comprometió hace unos meses. Unos días en pareja antes de que Anabel Pantoja tenga que hacer las maletas para poner rumbo a Guadalix de la Sierra para concursar.

Un viaje romántico antes de entrar en la casa de ‘GH VIP’

Su confirmación para ‘GH VIP’ ha sido toda una sorpresa

¿Tendrá el apoyo de todos sus compañeros?