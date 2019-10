13 Kiko ha sido duro con sus palabras

Kiko fue mucho más duro con ella durante su participación en el programa ‘Land Rober Tunai Show’, donde dijo: «No solo se arregla con un simple perdón, es que es muy fuerte eso, tío, que digas tú de tu madre, con lo que ha pasado, que al menos tú no tienes problemas con la justicia, tú no tienes perdón de Dios, hija, no lo tienes, para mí ya se ha acabado, totalmente«.