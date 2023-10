Anabel Pantoja no gana para disgustos. Aunque tampoco su prima, Isa Pantoja, que está presenciando cómo su boda acumula más y más contratiempos muy a su pesar. El último tiene que ver con su despedida de soltera, una fecha más que significativa para cualquier futura novia que va a pisar próximamente el altar. Resulta que la 'influencer' de profesión habría dejado a Isa sin su fiesta prematrimonial. "Es una falta de respeto", ha declarado Anabel, que ya se ha pronunciado al respecto. En cuanto al padrino de la boda, Jorge Javier Vázquez, el propio presentador ya ha desmentido los rumores que apuntaban a que no acudiría al enlace.

El surrealista motivo por el que Anabel Pantoja habría dejado a su prima sin despedida de soltera

El 13 de octubre se celebra una de las bodas más esperadas del año (con permiso de Tamara Falcó). Isa Pantoja y Asraf Beno se darán el 'sí, quiero' después de cinco años juntos. Un enlace que, en principio, no contará con la asistencia de la madre de la novia, Isabel Pantoja. A quien no se le espera en ningún caso es a su hermano, Kiko Rivera, con el que no mantiene ningún tipo de relación. La incondicional de la familia, Anabel Pantoja, es la única que, sin duda alguna, estará al lado de Isa, al igual que ella le acompañó en su enlace con Omar Sánchez.

Este jueves saltaban todas las alarmas después de que, en el programa 'Vamos a ver', la colaboradora Giovanna González asegurara que Anabel habría dejado sin despedida de soltera a su prima. "El pasado fin de semana se tenía que haber celebrado la despedida de soltera de Isa Pantoja. Pero se canceló porque se iba a grabar y Anabel Pantoja no llegó a un acuerdo económico", ha explicado.

"Estoy flipando. Que no intenten enturbiar esto"

No han pasado ni cinco minutos, que Anabel, ni corta ni perezosa, ha cogido el teléfono y ha llamado al programa de Telecinco en pleno directo. "Estoy flipando. Giovanna, ¿no tienes mi teléfono?", preguntaba la sobrina de Isabel Pantoja cada vez más enfadada. La sevillana de 37 años ha desmentido categóricamente la noticia. "Que dejen de meter mierda entre mi prima y yo. Que no intenten enturbiar esto", concluía.