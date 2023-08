Anabel Pantoja, acosada en redes, se rompe: "Al final te tocan y caes"

El hecho de tener muchos seguidores en Instagram puede llegar a ser algo negativo. Eso es lo que puede haber pensado en las últimas horas Anabel Pantoja, que no ha dudado en publicar un vídeo en el que aparecía en bikini tirándose de un barco en alta mar. Acto seguido le han llovido las críticas por su físico: "Tú y tu puto culo de goma... Qué cansina chica", "Cuidado que te hundes con la prótesis".

Estos han sido algunos de los mensajes duros que ha recibido sobre su físico. Pero lo llamativo ha sido que Anabel Pantoja había recibido por parte de esta persona mensajes alabándola: "Lo que no entiendo que si me odias, si te parezco una gente que a muchísima honra y encima mi culo te da asco... QUÉ COJONES HACES SIGUIÉNDOME. Me da muchísima pena porque toda la gente de Canarias es MARAVILLOSA, qué pena que no representes a tu gente, lo siento pero hoy me tocaste. Eres una puñetera BASURA. DENUNCIADA", ha escrito junto a una foto en la que mostraba la persona que tanto la ha criticado.

Las críticas por su físico no cesan desde hace tiempo

Tras haber enseñado varios mensajes de ella, entre los que hay críticas pero también halagos, Anabel Pantoja comparte una reflexión: "Es bastante fuerte que una persona, puede cambiar, claro, yo cambio mi impresión de alguien según su comportamiento, pero cómo pasa del ying al yang tan radical y de esa manera... tan lapidaria. Yo espero que Instagram tome medidas y desde aquí a todas esas personas que insultan y que aprovechan una cuenta para eso... que tengáis cuidado porque a mí verdaderamente lo que me importa es ver este atardecer en esta bendita tierra, en esta bendita isla que me adora, pero hay que tener cuidado por la gente que no tenga fuerza mental y que sea más débil, porque podemos llegar muy lejos", explica dejando claro que ella no se lo toma a mal, pero deja claro que no todo el mundo es como ella.

Y junto a su reflexión, escribe rotunda: "STOP AL ACOSO Y ODIO EN REDES SOCIALES". De hecho, no ha dudado en mencionar a Instagram en varios pantallazos que ha hecho a las críticas de su hater para que esta red social sea consciente de que lo que ocurre con los 'influencers'. A pesar de que ha dado a entender que no le afectan estos mensajes, la realidad es que sí.

Pide que se acabe el acoso en las redes sociales

Pero la realidad es que estas críticas han hecho que no tenga el mejor día: "Finalmente una no tiene su mejor día y al final te tocan y caes. Tranquilos, solo han sido dos lágrimas y automáticamente mi amigo Miquel me dió un abrazo y me he dado una ducha. Voy a cenar rico, ver mi serie en la cama y mañana será otro día", se dice a sí misma para venirse arriba. Nada como el apoyo de amigos para sobrellevar los días complicados. ¡Ánimo Anabel!