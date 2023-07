Anabel Pantoja, a Kiko Rivera tras su ingreso: "Sé que puedes con todo"

Anabel Pantoja ha tenido que pausar, por un día, su celebración de cumpleaños. La sobrina de Isabel Pantoja disfrutaba de un día de piscina compartiendo con sus seguidores que celebraría varios días esta fecha, este sábado cumplirá 36 años, cuando se conocía la noticia del ingreso hospitalario de Kiko Rivera. Su primo desvelaba por la mañana este duro golpe inesperado en pleno lanzamiento de su single 'El Mambo', cuando recibía numerosos mensajes de apoyo, entre ellos el de la influencer. "Aunque hay veces que la vida te da golpes, sé qué puedes con todo y más", le escribía públicamente.

Con este mensaje que acompaña una foto de ambos sonrientes y mirando a cámara confirman la buena relación existente entre ambos. "Estoy contigo en la distancia. Te quiero Kiko Rivera", continuó Anabel Pantoja. Muchas eran las dudas que con estas palabras se pueden disipar. La participación de Asraf Beno, prometido de Isa Pantoja, y los constantes conflictos con Alma Bollo y Manuel Cortés dividía a los Pantoja en dos bandos, de momento irreconciliables. La que fue colaboradora de 'Sálvame' se encontraría, sin darse cuenta, en medio de todo este conflicto familiar.

Una posición en la que ya estaba desde que los dos hijos de Isabel Pantoja rompieron su contacto. Las palabras de Kiko Rivera contra su madre en 'La herencia envenenada' y el reparto de los bienes de su padre Paquirri y los dardos sobre Cantora terminaron con ello. Los reproches entre ambos se hacían habitual y terminaban con todo. Anabel mantiene contacto con ambos y, de hecho, junto con su tía es la única de la familia que recibirá la invitación de la pequeña de los Cantora para su boda cuando termine el verano. Ni Irene Rosales, mujer del cantante, ni él esperan que llegue la carta, ni ven conveniente aparecer por el convite. De momento Kiko no ha vuelto a aparecer por sus redes sociales al continuar recuperándose, seguro, de algo que promete contar muy pronto.

Anabel Pantoja, así es su vida en Canarias como influencer

Anabel Pantoja vive en Gran Canaria y allí no le faltan proyectos profesionales relacionados con su profesión de influencer. Tras el regreso de 'Supervivientes' focalizó su carrera hacia las redes sociales y dejó la televisión en cierta forma aparcada. Esta pasada semana se convertía en uno de los rostros que se dejaron ver por el Estadio de Gran Canarias y conciertos como Sebastián Yatra y Rosalía. Se convirtió, de hecho, en protagonista al coincidir allí con su ex pareja Omar Sánchez y Marina Ruiz, su actual novia.

Aunque no cruzaron palabra, al compartir el mismo espacio y estar casi al lado disfrutando de la música llamó la atención de los asistentes. Era la ex tronista de Telecinco la que desvelaba más detalles de ese momento no buscado, por mucho que dijeran que están persiguiendo a Anabel Pantoja: "Qué pereza esos comentarios. No voy a dejar de hacer cierto tipo de cosas por la gente que vaya". Kiko Rivera, por su parte, vive en la península en Sevilla junto a su mujer y sus hijas. Por eso remarca en el mensaje a su primo la distancia física entre ellos. Desde allí sigue intentando crecer en el mundo de la música, que reaparecía para la presentación de su último single.