Ana Soria y Enrique Ponce: clases particulares sobre el ruedo

Ana Soria y Enrique Ponce aprovechan los fines de semana para hacer un plan que a los dos les encanta. Aunque el diestro dejó los ruedos, eso no evita que de vez en cuando toree en privado. Así lo demuestra cuando enseñe a su novia a torear vaquillas, tal y como ha compartido la almeriense en sus redes sociales, imágenes que, por cierto, te mostramos a continuación. Ejerciendo de profesor, Ponce es quien está detrás de que Ana sepa mover el capote y hacer algunos pases, eso sí, sin muleta. La joven está más que orgullosa de manejarse como pez en el agua en la plaza y ha querido que sus seguidores sean testigo de este momento.

Ambos están muy enamorados y quieren compartir sus pasiones con el otro. Es habitual que Ponce viaje a La Cetrina, la finca que tiene en propiedad y en la que incluso tiene una plaza de toros a pocos metros de la casa. Allí ha organizado capeas con amigos o ha ensayado en solitario, un plan que ahora también lleva a cabo con Ana Soria, quien como él disfruta al máximo de la tauromaquia, sobre todo cuando no hay peligro.

Enrique Ponce ha dado muchos consejos y recomendaciones a la almeriense para saber mover el capote como una auténtica profesional. Y, aunque se lo toman muy en serio, lo cierto es que también aprovechan estas citas para reírse, bromear y compartir tiempo con su pareja. Este tipo de fotografías suelen ser publicadas en el universo 2.0, donde Ana Soria sí tiene redes sociales, pero Ponce no.

Ana posa muy recta mientras pone una mano en su costado, al igual que Ponce que aparece por detrás. Al igual que en la siguiente foto en la que aparecen los dos desde otra perspectiva y la cual deja ver la más que evidente complicidad que existe entre ellos. A pesar de que el torero dejó el mundo del toro de forma temporal, ha seguido vinculado a él y procura recordar su pasión siempre que puede. No quiere dejar de sentir la emoción que le proporciona y para 'quitarse el gusanillo' utiliza estos momentos en pareja.

Una de las últimas apariciones de Enrique Ponce

Ponce, que dejó de lado su cuenta de Instagram, vive alejado en Almería junto a Ana en la casa de sus sueños. Se compraron una vivienda cerca de la playa que te mostramos en SEMANA y fue allí donde el empresario fue preguntado por la relación de Paloma Cuevas y Enrique Ponce. Firme y sin dudar ni un ápice sobre lo que opina sobre la historia de amor que ahora copa portadas dentro y fuera de nuestras fronteras, Enrique Ponce fue rotundo. "Me pidió hablar fuera de cámaras y me contó que quiere llevar una vida tranquila y relajada junto a su nueva pareja. Me contó que está afectado por el impacto mediático que han tenido la relación de su ex y Luis Miguel", dijo entonces el paparazzi del programa 'El Gordo y la flaca' que desplazó hasta allí para hablar con él. Palabras que dejan ver que todavía sigue sorprendido por el romance de ambos, el cual ya ha dado la vuelta al mundo. "Me dijo que él no es quien está saliendo en revistas y portadas y que son los otros los que están llamando la atención. Me ha sonado a despecho", añadió Jordi Martín en el espacio de Univisión.