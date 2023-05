¡Parecía mentira, pero ha ocurrido! Enrique Ponce y Ana Soria se han sentado en el plató de 'El Hormiguero' por primera vez. A pesar de que durante el año 2020 se habló mucho de ellos al hacerse pública su relación, a día de hoy llevan tres años juntos. Han estado tiempo alejados de los medios de comunicación, pero ahora dan el paso de sentarse en un programa de éxito durante el prime time.

Su entrada en el plató ha sido de lo más sorprendente. Estamos acostumbrados a ver a cantantes, actores y actrices e incluso a estrellas internacionales entrar en el plató del programa de Pablo Motos, pero esta entrada ha sido triunfal. Sobre todo, porque hacía mucho que no los veíamos públicamente.

Tras saludar al presentador, la pareja se ha sentado en el lugar destinado para los invitados. Y por supuesto, han recibido las preguntas más comprometedoras de Pablo Motos: "Es mi primera entrevista en la televisión. No está nada mal", ha empezado diciendo Ana Soria. En este momento ha sido Enrique Ponce el que ha presentado a su chica: "Ana es la mujer de la que estoy enamorado locamente, por muchísimas cualidades que ella tiene. Hay una que sobresale por encima de todo y es el corazón tan grande que tiene. Lo buenísima persona que es. Está más preocupada por los demás que por ella misma. Teiene una gran fortaleza. Ha sabido soportar las injurias y calumnias de alguna gente, que sin conocerla la ha juzgado por el mero hecho de haberse enamorado de mí. Todavía te quiero más".

Enrique Ponce ha presentado a su chica a toda la audiencia

Pero Ana también tenía algo que decir. Ha querido dejar claro que da el paso de ofrecer su primera entrevista para que la conozcan: "Tenía ganas de que la gente me conociera cómo soy. Nadie me conoce. Llevábamos ya muchos años y la prensa nos ha dado mucha caña. No hemos querido entrar nada, hemos querido llevar nuestra relación desde la privacidad. Yo he pasado a ser conocida después de enamorarme de él. Yo he aguantado mucho, bueno, los dos. Llevamos tres años escuchando cosas que no son justas. Tenía ganas de que la gente vea que soy una chica normal, con sentimientos, nos parecía el sitio ideal".

A pesar de todo, han sido momentos duros: "Ha habido momentos duros. Veíamos esa injusticia y las injusticas duelen. Nos hemos mantenido en silencio. No nos gusta estar metidos en ese mundo. Ha habido gente que también nos ha tratado bien. En la calle sentimos ese cariño. Desde aquí quiero agradecer las muestras de cariño que hemos sentido".

¿Cómo se conocieron?

Llevan tres años juntos, pero han querido desvelar cómo se conocieron: "Fui a torear en Almería. Yo la vi en el tendido, sentada. Me llamó la atención porque es para que te llame. Cruzamos miradas", ha empezado diciendo Enrique Ponce. Ana ha querido dar su versión de los hechos: "En ese momento yo sentí algo especial. Él tiene los ojos muy claros y tiene un brillo especial. A mí el mundo se me paró, tuve una sensación que nunca había tenido". En ese momento fue el torero el que preguntó a un amigo de Almería para ver cómo podía contactar con ella: "Yo me di cuenta que ella me miraba. Me miraba a mí. Dije "wow". Le pregunté a un amigo de Almería que si conocía a esa chica. Me dijo que la conocía y me dijo su nombre. Es muy fácil hoy en día encontrar la gente. La busqué en Instagram y la encontré".

La primera cita y la reacción de los padres de ella

Después de haber hablado mucho durante un tiempo, Enrique y Ana tomaron la decisión de verse y tener una primera cita: "Hubo muchos nervios, la primera cita fue en un reservado. Antes de conocernos, estuvimos hablando por teléfono. Tuve la sensación de que nos conocíamos de toda la vida. En la primera cita muchos nervios", ha explicado Ana. Por su parte, Enrique ha añadido: "A mí ella me pareció una chica muy inteligente y con una madurez impropia. Poco a poco fuimos enamorándonos".

Ana Soria tuvo que lidiar con la opinión de muchas personas que no le conocían: "Para ellos hemos sido personajes y no personas. No estamos preparados para gestionar ese tipo de cosas. A él le da igual todo, yo me apoyé mucho en él. Yo he ido a terapia. Yo no tenía las herramientas para que esa situación no me afectara".

Ana Soria no ha tenido problemas a la hora de hablar de la reacción de su familia: "Mi padre se lo tomaron muy bien, pero necesitaron 24 horas para digerirlo. Yo le dije a mi padre que lo iba a querer y mi padre ahora mismo me lo recuerda. Lo adoran", dice ella emocionada. Enrique Ponce también ha querido hablar de cómo vivió él el momento de conocer a sus padres: "Los padres disimularon", ha empezado diciendo entre risas. "Han sido ejemplares, me han ayudado mucho con ese cariño que me han dado. Estoy muy agradecido a ellos".

La diferencia de edad

Pablo Motos ha querido saber su opinión acerca de la diferencia de edad que hay entre ellos. Enrique tiene 51 años y ella, 24. "Ese tema cansa un poquito. El amor no se piensa, es algo que se siente. Lo que para nosotros no es un impedimento, ¿por qué para la gente tiene que serlo? Él siempre tira de mí. El amor es libre. Que cada uno se enamore de quien quiera", ha comenzado diciendo. Además, ha añadido que la presión "nos ha hecho más fuertes. Solo quería que me abrazara. El amor lo puede todo. Esto nos ha hecho más fuerte".