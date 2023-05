El día ha llegado. Este martes 23 de mayo, Ana Soria y Enrique Ponce conceden su primera entrevista tras comenzar su romance en verano de 2020. La pareja, que se ha tenido que enfrentar a numerosas críticas por la diferencia de edad, se sienta en 'El Hormiguero', el programa presentado por Pablo Motos. Las hormigas más famosas de nuestro país intentaran sonsacarle toda la información sobre su romance. Los dos tortolitos se sientan para hablar de cómo se conocieron y dejar claro, de primera mano, los pasos que dieron en su mediática relación sentimental. La joven almeriense se enfrenta por primera vez a una entrevista después de que se destapara su romance y se convirtiera en personaje público.

Según ha podido saber SEMANA, Ana Soria está "muy nerviosa" ante su primera incursión ante las cámaras. A pesar de que nos confirman que le hace especial "ilusión" sentarse con Pablo Motos en su programa, es consciente de que cada de una de sus palabras y sus gestos van a ser analizados con lupa. Casi tres años después de que se destapara su romance con el diestro, Ana Soria va a protagonizar uno de los momentos más esperados por los seguidores de la crónica social. La joven almeriense es consciente de que todas las miradas van a estar puestas en ella, por lo que a tan solo unas horas del programa "está hecha un manojo de nervios".

Es la primera vez que Ana Soria se enfrenta a una entrevista en televisión

Durante estos años, Ana Soria no ha concedido ninguna entrevista ni para televisión ni para prensa escrita. Es la primera vez que se enfrenta a los medios de comunicación de manera directa y lo hace en un programa de máxima audiencia. Esto no hace más que avivar "sus nervios". Sin embargo, se ha estado preparando a conciencia para que todo salga a pedir de boca y no haya ni un solo pero en sus declaraciones y en su entrevista con Enrique Ponce.

Cuando salió a la luz su relación, Ana Soria se encontró varias veces con los paparazzis haciendo su trabajo y preguntándole por su relación con Enrique Ponce, quien acababa de anunciar su ruptura con Paloma Cuevas. En todo momento, intentó mostrarse cauta y calmada ante los medios de comunicación. Eso sí, fueron pocas las palabras las que lograron que salieran de su boca. Ha intentado mantener su relación en un segundo plano, a pesar de que es consciente de que el torero es un personaje público muy reconocido a nivel nacional. Ahora que las aguas se han calmado, ya está más relajada y menos preocupada sobre lo que los medios publican sobre ellos. Sin embargo, es el momento de dar un paso al frente y contar su historia.

Enrique Ponce y la joven almeriense defenderán su historia de amor

Durante estos años, la pareja ha tenido que hacer frente a las numerosas críticas que ha suscitado su relación. Sin embargo, ellos han hecho oídos sordos y han continuado con su vida y su romance. Ahora, dan un paso al frente y responden a todo aquello que se ha contado sobre ellos. Incluso a los rumores de crisis que durante este tiempo también han sido constantes. Una entrevista que promete dar mucho que hablar en las próximas horas. ¿Hablará también Enrique Ponce sobre el idilio de su ex, Paloma Cuevas, y Luis Miguel? ¿El motivo de la entrevista es porque anunciarán algún paso más en su relación? Tan solo queda unas horas para descubrir todo lo que tienen que contar.