Ana Soria lo peta en Instagram tras su entrevista en 'El Hormiguero'

Ana Soria vivió durante la noche de este martes uno de los días más increíbles de su vida desde que saltó a la fama allá en 2020. Han sido unos años complicados para la joven, que ha tenido que ir a terapia para superar el revuelo mediático que provocó su relación con Enrique Ponce. Ahora ha dado el paso de aceptar la invitación de 'El Hormiguero' para ser entrevistada por primera vez en la televisión. "Tenía ganas de que la gente me conociera cómo soy. Nadie me conoce. (...) Tenía ganas de que la gente vea que soy una chica normal, con sentimientos, nos parecía el sitio ideal", empezaba diciendo.

Desde hace un tiempo, Ana ha cambiado su forma de pensar y hacer las cosas. Ahora se siente fuerte y ha encontrado el momento de abrir su perfil de Instagram, el que había mantenido cerrado durante un tiempo para no protagonizar titulares en los medios de comunicación. El hecho de tener su perfil público le ha ayudado durante la noche de este martes a aumentar de manera exponencial su número de seguidores.

Ha visto aumentar el número de sus seguidores en Instagram

Antes de salir en pantalla durante el prime time, en un programa de éxito, Ana Soria estaba en tono a los 124.000 seguidores. El hecho de protagonizar su primera entrevista le ha servido para ganar seguidores. Muchos han comentado que ha dado el paso por fin de salir en televisión porque quiere convertirse en 'influencer', una faceta que podría haber conseguido ya con este aumento tan llamativo de seguidores. Pero ahora hay que mantenerse.

La última foto que compartió en su Instagram fue el pasado 9 de mayo. Una publicación en la que la vemos recordar la época de verano cuando se subió a un barco para disfrutar de una jornada en alta mar. El hecho de que se quiera convertir ahora en creadora de contenido le obligará a tener que ser más intensa y a mostrar más sobre su día a día, de manera más asidua.

Hay que procurar que tus seguidores no se olviden de ti y para ello hay que publicar publicaciones, pero también Stories. Por ahora el paso que ha dado es abrirse el perfil, pero ahora hay que empezar a crear contenido. No sabemos si se decantará por mostrar a Enrique Ponce, a sus amigas, a su familia... o por el contrario, va a utilizar esta plataforma digital para enseñar su día a día en casa o sus looks.

¿Qué tipo de contenido estaría dispuesta a compartir Ana?

Su entrevista ha sido todo un éxito, ya que ha permitido que la conozcamos de verdad. No mostró nervios en ningún momento y habló mucho más de lo que lo hizo su pareja. Gracias a esto no solo ha visto aumentar el número de sus seguidores, también el nivel de búsqueda de Ana Soria está siendo brutal en Google. Durante estas últimas horas se ha buscado mucho los términos "Ana Soria", "Enrique Ponce y Ana Soria", "Ana Soria edad" o "Ana Soria Instagram" (según Ahrefs). Está claro que a muchos le interesa el perfil de Ana Soria y que quieren más información sobre ella. ¿Estaá ella por la labor? Habrá que seguir analizándola para comprobarlo...