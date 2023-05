Ana Soria: "Fui a terapia, Enrique Ponce y yo hemos recibido un trato muy despectivo"

Ana Soria y Enrique Ponce continúan con su relación más allá de las críticas. La pareja da su primera entrevista en 'El Hormiguero' y confiesa cómo se han sentido señalados solo por quererse. Muchos son los que señalan la diferencia de edad entre ambos. Pese a que a ellos no les importa, las críticas y los insultos no han cesado. Para la influencer ha sido una situación imposible de gestionar. Nunca había sido protagonista de tantas noticias y no tenía recursos para enfrentarse a ellos. "He ido a terapia. Un profesional es el que mejor va a ayudarte. A él le da igual todo, yo me apoyé mucho en él. Cuando le conozco a él tenía una carrera muy encauzada, me enamoré y vino la parte de la intensidad mediática", reconoce.

Aunque tiene claro por la profesión de su pareja que despierte interés, el revuelo mediático fue demasiado. "Como personas que somos las cosas afectan, no tenía las herramientas para que esa situación dejara de hacerlo. Nunca estás preparado para algo tan fuerte. Hemos recibido un trato muy malo y despectivo, faltándonos el respeto. Hemos sido personajes y no personas", explica tajante. Cree que nadie se paró ni un solo segundo a ponerse en su lugar: "Hemos aguantado mucho, escuchando cosas que no son justas y duelen".

Por todo ello estaba decidida con esta entrevista a que la gente pudiera conocerla y juzgarla por ella misma. Si la edad no ha sido un impedimento para ellos, ¿por qué lo era para los demás? se preguntó. "El amor no se piensa, se siente, para nosotros no es un impedimento y no debería ser para el que escribe de nosotros. El amor es libre y cada uno que se enamore de quien quiera". Ahora han podido convertir ser el foco de atención en una fortaleza: "Al revés, nos ha hecho más fuertes, el amor lo puede todo".

Ana Soria: "Paso a ser conocido pero sin que se sepa cómo soy"

"Tenía ganas solamente de que la gente vea que soy normal, con sentimientos y ya está. Solo quiero que me conozcan por lo que ha salido de mi boca hoy aquí", reconoció Ana Soria ante Pablo Motos. Aunque Enrique Ponce y ella quieran mantener su relación lejos de los medios es algo que, reconoce, se convierte en complicado: "No hemos querido entrar a nada. Nadie que haya opinado públicamente lo ha hecho conociéndome. Paso a ser conocida pero sin que la gente sepa cómo soy...". Llegó a ser incluso señalada como culpable de que el torero abandonara las plazas. Todo esto terminó complicando a la influencer y generando numerosas inseguridades.

"Me vi en una situación complicada y no estaba preparada. Hubo un par de años que no podía mentalmente con los estudios. Es mi gran ilusión y es a lo que voy a dedicarme, voy a ejercer porque es mi ilusión", asumió. Ahora es algo que ya dejaron atrás y piensan juntos en un futuro lleno de posibilidades junto a sus familias. Ambos se han integrado bien y nunca han encontrado oposición a su relación. "Mis padres se lo tomaron muy bien, pero necesitaban conocerle. Le dije a mi padre que le iban a querer y ahora mismo le adora", desvela. Algo que, además, era esencial para Enrique Ponce, contar con el beneplácito de todo el entorno de su pareja: "Han sido ejemplares y me han ayudado mucho con ese cariño".