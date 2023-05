Ana Soria lleva unas horas de lo más intensas después de haber ofrecido su primera entrevista en televisión en 'El Hormiguero'. El número de sus seguidores en Instagram han aumentado de manera exponencial gracias a esta reaparición pública, pero no todo ha sido bueno. Y es que la pareja de Enrique Ponce ha recibido muchísimas críticas a través de las redes sociales, sobre todo, a raíz de algunas de sus palabras sobre la carrera profesional del torero.

Y ha estallado. Aunque esto no lo solía hacer antes, ahora Ana Soria está más fuerte que nunca y ha reaparecido en las redes sociales para contestar a los "pesaditos", que es como ella llama a los seguidores más críticos: "A los pesaditos. Enrique recuerda que triunfó y salió a hombros, pero joder, no se acuerda del número exacto de orejas. Así que decidme vosotros cuántas cortó en la Feria de Almería de 2019 y acabamos antes con el tema. Ese es el año guapos", ha escrito junto a un emoticono en forma de corazón.

Ana Soria estalla contra los más críticos

Aún así, Ana ha querido dejar claro que también ha recibido mensajes bonitos sobre su intervención pública: "A todos los demás, gracias por tantísimos mensajes de cariño, me alegro mucho que os llegara y nosotros muy felices también", reconoce la joven tras su sonada visita al plató del programa de Pablo Motos.

Pero estas palabras rotundas de Ana Soria hacen dudar también sobre las fechas. Enrique y Ana se conocieron en la Feria de Almería de 2019, tal y como ellos han reconocido, pero lo cierto es que el torero y su exmujer, Paloma Cuevas, no se separon hasta el verano siguente, en 2020. Ese año fue el que salieron a la luz las primeras imágenes de la nueva pareja. ¿Están reconociendo con esto que hubo deslealtad sin caer en la cuenta?

Ha tenido que matizar sus palabras para evitar más críticas

Ella parece estar preparada para lidiar con todas las críticas que vengan a partir de ahora, porque sí, se siente más fuerte que nunca después de haberse visto obligada a ir a terapia por el revuelo mediático que provocó su relación con Enrique Ponce. De hecho, ha dado el paso de dar su primera entrevista en televisión para que la gente la conozca de verdad: "Tenía ganas de que la gente me conociera cómo soy. Nadie me conoce. Llevábamos ya muchos años y la prensa nos ha dado mucha caña. No hemos querido entrar en nada, hemos querido llevar nuestra relación desde la privacidad. Yo he pasado a ser conocida después de enamorarme de él. Yo he aguantado mucho, bueno, los dos. Llevamos tres años escuchando cosas que no son justas. Tenía ganas de que la gente vea que soy una chica normal, con sentimientos, nos parecía el sitio ideal".

Han sido años duros, muy duros: "Ha habido momentos duros. Veíamos esa injusticia y las injusticas duelen. Nos hemos mantenido en silencio. No nos gusta estar metidos en ese mundo. Ha habido gente que también nos ha tratado bien. En la calle sentimos ese cariño. Desde aquí quiero agradecer las muestras de cariño que hemos sentido". De hecho, tuvo que ir a terapia: "He ido a terapia. Un profesional es el que mejor va a ayudarte. A él le da igual todo, yo me apoyé mucho en él. Cuando le conocí tenía una carrera muy encauzada, me enamoré y vino la parte de la intensidad mediática", ha reconocido.