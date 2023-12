Ana Rosa Quintana ha sacado a relucir su lado más periodístico para referirse a la situación de Juan Ortega y Carmen Otte. "No es opinión, lo que digo es información". Con esta contundente frase, la presentadora ha dejado caer que maneja información de primera mano sobre la posible reconciliación de la pareja. Tras protagonizar la fuga 'eclesiástica' del año el pasado 2 de diciembre, el torero y su no novia continúan en el centro del huracán informativo. El padre de Carmen Otte también ha hablado por fin sobre el plantón de Juan Ortega. Una situación que nadie podía prever a pesar de que los indicios que había manifestado el diestro apuntaban a que no quería contraer matrimonio. Ahora, ha sido la exreina de las mañanas la que se ha pronunciado, muy contundente, sobre la noticia de que la pareja pueda darse una segunda oportunidad.

Más de una semana después de que Juan Ortega tomara la decisión de cancelar su boda 'in extremis' con su novia, la actualidad informativa gira entorno a una posible reconciliación. En medio de la tormenta mediática, cada vez se conocen más detalles sobre los motivos que llevaron al torero a darse a la fuga. Esto apenas una hora antes de celebrarse el enlace. La iglesia de Santiago, en Jerez de la Frontera, estaba repleta y con los 500 invitados vestidos y listos para disfrutar de un día feliz. No pudo ser. Carmen Otte no tuvo tiempo ni a estrenar su exclusivo vestido de novia, hecho a medida, y valorado en 6.000 euros.

El plantón por parte del torero antes de celebrarse la ceremonia tiene a su novia sumida en la más absoluta tristeza. Algo lógico, como ha compartido la propia Ana Rosa Quintana. El entorno de la cardióloga asegura que está hundida, aunque poco a poco trata de recomponerse tras la experiencia de película vivida. No está ayudando a resolver su situación que Juan no salga a la palestra pública a aclarar lo sucedido. O, como mínimo, para disculparse con ella. Mucho se ha dicho sobre los momentos previos al fatal desenlace de los acontecimientos. Al parecer, el diestro mandó a dos de sus amigos al hotel en el que se encontraba la joven para trasladarle su drástica decisión. Él fue incapaz de dar la cara.

Ana Rosa Quintana se pronuncia sobre la reconciliación del torero y su novia

Ha sido durante la tertulia 'rosa' de 'TardeAR' cuando Ana Rosa Quintana ha tomado la palabra. Y lo ha hecho de forma contundente, provocando un silencio sepulcral en el plató. El resto de colaboradores han dejado de hablar de inmediato, muy atentos a lo que su jefa estaba a punto de pronunciar. "Lo que estás contando es información. No es opinión", le ha preguntado Miguel Ángel Nicolás una vez la presentadora ha terminado de hablar. El tema al que se acababa de referir no era otro que la reconciliación entre Juan Ortega y Carmen Otte. Ana Rosa ha dejado entrever que, efectivamente, no hablaba por hablar, sino que lo sabía de primera mano.

"Aquí no hay vuelta atrás. No se van a reconciliar ni se van a reunir ni nada de nada. El torero llevaba tiempo con dudas. Pasa que, a veces, te dejas llevar. Ya sea por la presión familiar, la presión de los amigos… Y él llevaba mucho tiempo sabiendo que no se quería casar. No parece que él tenga ninguna intención de dar marcha atrás", ha sentenciado la periodista.