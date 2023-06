Cabe recordar que Rocío Saiz no se ha quedado callada ante lo sucedido. "Las leyes por las que me llegará el atestado policial y que se supone que he incumplido son: Enaltecimiento del orden. Exhibicionismo. Desacato a la autoridad. Y supongo que la de la homosexualidad y vagos y maleantes que vuelve a estar en activo", ha dicho a través de las redes sociales. Asimismo, Rocío ha asegurado que fue el "inspector" a buscarla a "la calle para esposarme diciéndome que había incumplido no sé cuántas leyes y que me abría un atestado policial". Este agente ha confesado también a Rocío que si ella fuera un hombre no la habría denunciado porque "si lo hace un hombre no es ilegal". Tras tomarle los datos, "me ha dicho: 'Esto es lo que habéis votado', y tiene razón, el problema no es él, es lo que habéis votado".

No es la primera vez que la cantante vive una situación de este tipo y ha dicho: "Cada vez más cerca de dejar la música, de dejar de exponer el cuerpo y de dejarlo todo. Porque no me lo merezco", ha lamentado. "NO PUEDO MÁS. NO QUIERO MÁS. Ya no me divierto. Ya no quiero poner más el cuerpo. Que lo pongan otras. Que luchen otras. A ver cuantas se ponen delante para luchar verdaderamente por nuestros derechos. Cuántas. Leo que si millones de listas de las personas más influyentes LGTBI, ¿Quiénes? Id a las ciudades. Escuchad lo que está pasando. Tener millones de seguidores no te hace influyente, tener podcasts no te hace activista, tener premios sin salir de casa no te hace ser de colectivo. Basta ya de postureo, lo que nos está quedando es un infierno. He intentado ser menos radical para poder tener trabajo, ¿pero para que? Ojalá no tuviera que hacer esto OTRA VEZ. Pride de Murcia, en la misma canción de siempre donde me quito la camiseta DESDE HACE 10 AÑOS , la policía ha parado el concierto. O me ponía la camiseta o me iba esposada. Me he vestido, hemos terminado el concierto por respeto al público y al bajar las escaleras el policía me ha pedido la documentación... ¿Qué leyes has quebrantado? En un espectáculo que yo sepa se puede desnudar un intérprete sin problemas, yo lo he hecho muchas veces y en teatros públicos. ¿Qué ley es esa que no se puede exponer un cuerpo en un escenario si forma parte del espectáculo?".