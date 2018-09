Ana Rosa Quintana sufre el robo de su nuevo coche

No ha ganado para disgustos. Este verano ha sido uno de los más complicados en la vida de Ana Rosa Quintana. La detención, y posterior puesta en libertad, de su marido Juan Muñoz ha sido un gran mazazo para la periodista, que no ha dudado en dar la cara en el arranque de temporada de su programa. “Yo sé que algunos habéis estado preocupados y hay gente que se hace preguntas. Yo siempre doy la cara y todo lo que ocurre lo comparto aquí en mi programa con ustedes, que me siguen cada mañana”, confesaba la presentadora ante las cámaras.

10 Uno de sus veranos más complicados 9 Le roban su nuevo coche Pero no todo queda aquí. Además de los problemas de su marido con la justicia, la madrileña ha tenido otra preocupación: el robo de su coche. 8 Ni un solo paseo de dio en el vehículo que le fue robado La ‘reina de las mañanas’ ha contado en su programa que este verano sufrió el robo de su vehículo nuevo. Un episodio que según han explicado en ‘El programa de Ana Rosa’, no es caso aislado. 7 En la puerta de su propia casa Tras la emisión de un vídeo-reportaje sobre el aumento de robos de vehículos era la propia Ana Rosa Quintana quien desvelaba ella también había sido víctima de este tipo de hurtos. 6 Un caso que no es aislado “Me robaron el coche nuevo. No me llegué a dar un paseo. Según salió del concesionario, lo aparcamos en casa y, a la mañana siguiente, no estaba”, decía Quintana tras ver la pieza documental. 5 Preocupación en los barrios más exclusivos de Madrid Tras las palabras de la presentadora ha sido su compañero Juaquín Prats quien ha añadido que en su círculo más cercano también ha habido casos de robos de vehículos, una situación que está preocupando bastante en los barrios más exclusivos de Madrid. 4 Disfrutando del verano pese a las adversidades Ana Rosa Quintana no ha vivido su mejor verano, pero no el peor. Así lo explicaba la presentadora en su programa, donde ha confesado que pese a las circunstancias ha podido disfrutar de la temporada estival. 3 El recuerdo de su madre “No ha sido el mejor verano de mi vida, pero tampoco el peor; hace cuatro años en julio falleció mi madre y eso sí es un dolor que te dura toda la vida”, asentía la periodista confesándose con el público que la sigue cada mañana desde hace 13 años. 2 Una nueva temporada Con tono firme y sin cabida a más comentarios, Ana Rosa quiere continuar con total normalidad en esta temporada. 1 Sale del paso tras el escándalo Un panorama que poco la favorece pero que está sabiendo encauzar con la maestría que le otorgan sus años en la primera plana de la pequeña pantalla.