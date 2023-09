Ana Rosa Quintana responde a la carta de Jorge Javier a Pablo Motos

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a la carga. Hace tan solo unos minutos, el presentador ha anunciado de manera peculiar su vuelta a la televisión. Lo ha hecho con un vídeo en forma de carta a Pablo Motos con un zasca a Isabel Pantoja incluido, en el cual el periodista se refiere al maestro de ceremonias de ‘El Hormiguero’ al ser su nuevo competidor por ser líder de audiencias en prime time. El gesto en cuestión de instantes ha sido aplaudido por personas conocidas dentro de la pequeña pantalla entre las que está Ana Rosa Quintana.

Como compañera de cadena de Jorge Javier Vázquez, la que fuera presentadora de ‘El Programa de Ana Rosa’ ha querido mandarle su máximo apoyo con cierta ironía: “Qué ganas de oír tus Cuentos Chinos, yo de chinos sé un montón”, escribía en la publicación en cuestión. Unas palabras a las que, a su vez, han respondido los seguidores del de Badalona totalmente sorprendidos.

Si algo ha quedado claro, es que Ana Rosa Quintana está totalmente entregada a esta nueva etapa en la que la cadena de Fuencarral pretende marcar un antes y un después. Es por ello que, pese a que en un primer momento hubo ciertas rencillas que la distanciaron de Jorge Javier, finalmente ha optado por enterrar el hacha de guerra y mandar todo su cariño al catalán en un día especialmente importante para él.

Jorge Javier Vázquez vuelve a la carga con fuerza

Apenas quedan unas horas para el estreno de ‘Cuentos Chinos’, lo que supone el retorno televisivo de Jorge Javier. Pese a haber pasado un verano en un segundo plano mediático a raíz de la cancelación de ‘Sálvame’, el de Badalona ha recuperado fuerza y parece estar dispuesto a afrontar este nuevo reto con las energías renovadas. Así lo ha demostrado con su mensaje a Pablo Motos, el cual ha sido una declaración de intenciones en toda regla: “Querido Pablo. Soy tu nuevo vecino, el de la acera de enfrente. Vengo a convivir contigo. Es que llevas tantos años solo a esas horas de la noche que me he dicho: ‘Oye Jorge, vete a hacerle un poquito de compañía’”, comenzaba en su escrito.

Por si fuera poco, Vázquez también ha hecho referencia a la última entrevista de Isabel Pantoja en ‘El Hormiguero’: “Oye, Pablo, que te vi con la Pantoja, que no me quedó claro si iba a ir a la boda de su hija o no. Y claro, como soy yo el padrino… Pues es para… Para ir a recogerla antes por Cantora. Pero no me coge el teléfono…”.

