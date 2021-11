Ha sido una semana repleta de emociones para Ana Rosa Quintana. Este 2 de noviembre, la presentadora se sentaba en su plató de televisión como todas las mañanas pero su cometido no iba a ser el mismo que el resto de días. La periodista anunció que padecía cáncer de mama y que tendría dejar por un tiempo su puesto de trabajo para centrarse en la recuperación y en el tratamiento al que tiene que someterse para superar la enfermedad. Desde que desvelara su diagnóstico, Ana Rosa Quintana recibió un aluvión de mensajes de cariño y apoyo y desde el primer momento mostró su agradecimiento por el cariño. Ahora, reaparece a través de sus redes con un emotivo mensaje.

La presentadora ha reaparecido en redes una semana después de anunciar que padece cáncer

Ana Rosa Quintana ha compartido la fotografía de hace un par de semanas, cuando todavía no tenía el diagnóstico que le ha cambiado la vida. Acompañada por su marido, se marchó a Burgos y disfrutó de los lugares más emblemático de la ciudad. No se olvidó de visitar la Biblioteca de Silos, ubicada en el Monasterio de Santo Domingo de Silos, donde posó ante los miles de ejemplares literarios que se guardan entre sus estanterías. «Biblioteca de Silos hace dos semanas. Lo que cambia la vida en un instante», escribía junto a la imagen en este lugar arropada por su marido, que es su gran apoyo en estos momentos tan complicados.

Tal y como la presentadora asegura, «lo que le cambia la vida» en tan solo unos instantes. En aquellos momentos no se podía imaginar el diagnóstico que le esperaba y la ardua lucha que ha comenzado para vencer esta enfermedad. Eso sí, no lo hace sola. Y es que su familia, amigos y compañeros de profesión están muy pendientes de ella y aprovechan cualquier ocasión para hacérselo saber. Algo que hemos podido ver en la última publicación de Ana Rosa Quintana, donde ha recibido el cariño de mucha gente. Una de las personas que les ha respondido ha sido Paula Echevarría, que le ha dicho: «Estoy segura de que en nada volverás a estar al pie del cañón (se te echa de menos) y mientras tanto te deseo fuerza para el camino ❤️»; Antonio Rossi o Nuria Roca también han comentado la publicación.

Ana Rosa Quintana anunció que se retiraba por un tiempo de la televisión

«Creo que tengo que compartir con vosotros lo más duro que me ha pasado en la vida y quizás lo más importante. Empecé este programa cuando mis hijos tenían poco más de un mes y han ocurrido muchas cosas, algunas maravillosas, la mayoría, aunque también disgustos porque esto es la vida. Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga, me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado, no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató, de estos compañeros que también son mi familia», dijo frente a la audiencia con un gran aplomo.