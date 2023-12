Ana Rosa celebra su primera cena de Navidad en 'TardeAr' pero no ha salido todo como esperaban

La tarde de este jueves 21 de diciembre ha sido muy especial para Ana Rosa Quintana, que no podido evitar emocionarse al dedicarle unas bonitas palabras de agradecimiento a todos los colaboradores y el equipo de 'TardeAr'. Además, la presentadora ha querido felicitar la Navidad a los telespectadores con un corto de cine muy especial con una divertida cena de Navidad, que no terminó como ella esperaba...

Ana Rosa Quintana, al frente de 'TardeAr' ha preparado una felicitación navideña muy especial para sus telespectadores... En un original formato de corto de cine "esta es nuestra especial felicitación navideña, agradecemos a los espectadores que nos sigan de esta manera porque cada vez son ustedes más", anunciaba la presentadora.

En el video se puede ver cómo Ana Rosa prepara con mimo, cuidando todos los detalles, la cena de Navidad a la que ha invitado a todos sus colaboradores. Nerviosa e ilusionada, les pedía a través de un audio en su grupo de Whatsapp que se dieran prisa. Y, a continuación, fueron llegando todos e incorporándose a la mesa... Eso sí, todos con el móvil en la mano. Tan sólo le prestaron atención a su anfitriona para hacerse un selfie que dejaba a Ana Rosa muy decepcionada. Cuando Ana Rosa sacaba finalmente sus famosas croquetas, los comensales se centraban en hacerle fotos al plato.

"Estamos todos aquí para celebrar todos juntos y estáis todos con el móvil que no os habéis mirado a la cara, no os habéis dado cuenta que la mejor red social es la vida real. Vamos a darnos besos, no vamos a mandar emoticonos, vamos a decirnos al oído lo que nos queremos y nos echamos de menos. Esto no puede ser", reivindica Ana Rosa en el cortometraje.

Las bonitas palabras de Ana Rosa Quintanta

Un cortometraje que ha sido muy aplaudido por los colaboradores que visitaban el plató de 'TardeAr' este jueves. "Pensamos que esto va a pasar en muchas casas, y en vez de estar charlando y brindando, estarán con los móviles", ha dicho la presentadora. Por ello quisieron grabar este especial mensaje de Navidad, para que todos puedan disfrutar de una cena en familia, sin móviles, mirándose a los ojos...

Además, en su primera Navidad al frente de su nuevo programa 'TardeAr', Ana Rosa Quintana ha querido dedicarle unas bonitas palabras a su equipo. Muy emocionada y agradecida decía: "Para que un programa saga adelante hay que crear familia y creo que este tipo de cosas crean familia".

Y es que, esta semana 'TardeAR' ha vuelto a liderar la audiencia de su franja horaria con excelentes datos, superando a 'Y ahora sonsoles', en un ajustadísimo duelo por conquistar a los telespectadores. El programa de Ana Rosa Quintana logró un 11.3% de la audiencia, con 980.000 espectadores, y el de Sonsoles Ónega se quedaba con un 11.1% de cuota y 966.000 espectadores en la tarde de Antena 3. Motivo más que suficiente para justificar la felicidad de Ana Rosa y su equipo...