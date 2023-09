Javier Sardá, Laura Madrueño, Leticia Requejo, nuestro director de SEMANA, Jorge Borrajo, Leticia Requejo e Iván García, entre otros, han sido algunos de los nombres que se han confirmado durante la rueda de prensa en Vitoria dentro del marco del Festval.“Me siento como si fuera la primera vez. Hay tantas cosas nuevas que vamos a experimentar que me siento verdaderamente emocionada”, explicaba nada más comenzar la rueda de prensa. Un acto en el que también ha querido rendirle un sentido homenaje a la figura de María Teresa Campos. “Es una de las grandes y ha abierto muchos caminos” “Le mando un abrazo a sus hijas y expresarle mis condolencias”, ha dicho.

“Tenemos una lista de colaboradores que no son los de siempre. Son conocidos, pero no tienen tanto recorrido en televisión”, ha expresado cuando hemos querido preguntarle a cerca de los colaboradores que estarán sentada junto a ella y Beatriz Archidona . “Judit Mascó, Marina River, Madame de Rosa, Ana Brito también serán algunos de los nombres que también estarán porque son el futuro”, ha confesado expresando así que lo que también se pretende es abrir una nueva ventana a las colaboradores del futuro que vienen pisando fuerte.

“Vamos a contar con la última tecnología con la realidad aumentada inversiva: vamos a estar dentro de un volcán, dentro de una tormenta, dentro del palacio de Buckingham…”, también a contado sobre cómo será el plató. El programa tendrá sección de corazón, política, estilo, actualidad (con Manu Marlasca), humor (con Antonio Hidalgo y el Orejas) y mucha investigación.

¿Qué horario tendrá?

Comenzará un poco antes de las 17 y terminará al rededor de las 20:00, pero todavía lo estamos analizando. (Con esto se alterará 25 palabras y entra la posibilidad de que ‘Así es la vida’ continue en la parrilla).

¿Qué hay de cierto respecto a todos aquellos rumores que apuntaban a que Mediaset te había pedido que adelantases tu vuelta?

La única realidad es que estábamos esperando a que el plató estuviera listo. Como ya he dicho es un plató muy diferente, con realidad aumentada y sin tener eso materializado no se podía hacer nada. Pero estrenamos el 18. ¿Cómo estará estructurado?

Vamos a hablar de todo. Hay muchos temas que tienen que llevarlo los especialistas. No va a ver muchas secciones pequeñas, sino que será un todo.

¿Cómo afrontar tu nuevo reinado?

¿Quién dijo que fuera fácil? Es una temporada llena de novedades y nuevos programas con grandes figuras. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y ganar la tarde.

Vas a pesar de haber sido compañera de Sonsoles a ser rivales.

Pero esto es la tele. En esta profesión no somos funcionarios. Lo que intentaremos, como lo he hecho siempre, es seducir en cuanto a más espectadores mejor.

Ana Rosa Quintana: "Mi cabeza ha cambiado mucho"

¿Tuviste claro que Antonio Hidalgo tenía que estar?

Yo a Antonio Hidalgo lo he querido siempre pero se había ido a Murcia a presentar programas allí. Somos hermanos y nunca hemos perdido el contacto. Es una persona buena y lo quiero mucho.

¿Habrá sorpresas respectos a los invitados?

Habrá una fila cero en dónde se sentarán personajes cercanos a Ana con el que se producirán momentos muy espontáneos.

¿Alguna bomba?

Estamos con ello. Ten en cuenta que todavía quedan dos semanas.

¿Habrá actuaciones en directo?

Por supuesto. La comunicación es hablarle al espectador que está en su casa de los temas que les interesan. No vamos a tener un límite de temas, vamos a hablar de todo lo que nos apetezca.

¿Te costó mucho dar el paso de volver a las tardes?

Mucho. Dos meses. Pero luego me inundo el sentimiento de querer pasármelo bien y alcanzar un nuevo reto. Mi cabeza ha cambiado mucho en ese sentido. Yo he estado prácticamente un año retirada y cuidándome. Yo jamás había estado tanto tiempo en mi casa. Yo estaba viendo la vida pasar y no me gustaba. A mí me pone la adrenalina. Esto es lo único que me gusta y me apasiona. Yo confío mucho en mi equipo.

Has dicho que terminaras el programa con un sello AR.

Eso lo verán a partir del lunes.

¿Cómo vas a vivir ahora la competencia de las mañanas?

Ana Terradillos es muy solvente. Todo el mundo quiere conseguir una corona, pero es que ya existe un rey y se llama Joaquín Prat.

¿Harás un crossover con Jorge Javier y te pasarás por su plató ¿O él por el tuyo?

Yo espero que me invite (ser ríe). Nos amamos constantemente y nos odios constantemente. Yo me he preocupado por él y él siempre se ha preocupado por mí. Yo creo Telecinco se la ha jugado, es una nueva apuesta por los comunicadores en los que ellos confían pero dando un pasito más de una televisión que se consuma. Con Jorge tengo una relación de tía y sobrino que nos amamos profundamente y nos peleamos constantemente . Y ahora estamos bien.

¿Qué Ana Rosa nos vamos a encontrar?

Me va a permitir estar más relajada. Me voy a divertir más. Mi reto es crear un nuevo equipo, que es algo complicado. Quiero volver a crear familia. Es mi objetivo principal