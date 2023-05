Ana Rosa Quintana ha sido una de las últimas invitadas del podcast 'Poco se habla', protagonizado por Briten y Xuso Jones. Una intervención que se ha emitido después de que se conociera que Mediaset cancelaba 'Sálvame' y el 'Deluxe' y que iba a ser la presentadora quien iba a tomar el relevo de las tardes. Sin embargo, esta charla tuvo lugar semanas antes de la revolución en los pasillos de Mediaset, concretamente el pasado 15 de febrero, por lo que todavía podía no conocer los cambios organizativos que se estaban preparando para ella y par ala parrilla de Telecinco. La comunicadora sorprendió al hablar sobre su actual relación con el grupo de comunicación y con Jorge Javier Vázquez. Sin pelos en la lengua, Ana Rosa Quintana dio su opinión más sincera sobre el papel del presentador y sobre la relación que mantiene con él.

Asegurando que están en las antípodas, Ana Rosa habla sobre Jorge Javier Vázquez. "Creo que soy una de sus descubridoras. Rosa Villacastín, luego yo, y luego empezó con Sabor a ti. Me parece que es brillante. Es un tipo estupendo con el que ideológicamente no comparto nada pero nos queremos", comienza diciendo la presentadora. "Cuando él ha tenido problemas, yo lo he llamado; cuando yo he estado enferma, él me ha llamado", añade. Y zanja el tema asegurando que "pero es verdad que estamos muy lejos".

Ana Rosa Quintana habla sobre la actual situación en Mediaset

La presentadora también ha recordado en esta charla entre amigos que estuvo trabajando en Telecinco, luego se fue a Atresmedia y después volvió a Telecinco, donde lleva más de 18 años al frente del programa que se lleva su nombre, 'El programa de AR'. También le han preguntado a la periodista sobre el nuevo cambio que ha experimentado la cadena con respecto a su directiva y cómo le ha afectado a ella. Ana Rosa Quintana confirmaba que ''la cosa está estupenda en Mediaset'' a pesar de los cambios. ''Se ha marchado el consejero delegado, se ha marchado porque ha querido. Porque va a cumplir 70 años y porque ha vivido 24 años que venía aquí los lunes por la mañana y se marchaba los viernes y veía a su familia los fines de semana'', declaraba al respecto.

"Ha llegado un equipo nuevo, pero es un equipo muy solvente, también los conozco desde hace tiempo y son estupendo'', confesaba Ana Rosa Quintana. Ha sido en ese momento cuando Xuso Jones hablaba del clickbait que hay en la prensa respecto a todos los últimos movimientos que pasan en Mediaset: "El clickbait empieza a ser muy peligroso. Al final se quedan con el titular, que luego es mentira la información o no es verdad'', zanjaba la presentadora.

La presentadora, sobre su nuevo papel en las tardes: "Que Dios reparta suerte"

Hay que recordar que a partir de septiembre, Ana Rosa Quintana estará en las tardes de Telecinco. Lo hará con un programa que combinará "actualidad y entretenimiento" y que se emitirá de lunes a viernes. "Que Dios reparta suerte. Me lo ha pedido la cadena y yo le tengo que agradecer a la cadena 19 años en esta empresa de apoyo, de éxito, de tranquilidad y cuando mi cadena me pide algo, creo que lo justo es devolver es un poco de todo lo que me ha dado", ha dicho sobre este tema.