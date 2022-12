Ana Rosa Quintana está dispuesta a pasar unas Navidades increíbles acompañada de su familia y sus amigos. El pasado miércoles se despedía de su programa para iniciar las vacaciones. Este jueves ya tenía un planazo preparado con un grupo de amigos, con los que acudió a un conocido restaurante de la capital para ver una zambomba flamenca. Allí no dudó en hablar con los reporteros, que se interesaron por conocer su opinión sobre la llamada que le hizo Letizia durante la recuperación del cáncer.

La presentadora de televisión recibió una cariñosa llamada por parte de la Reina, con la que pudo hablar distendidamente. Fue la propia Ana Rosa la que desveló esa conversación: «Me llamó Doña Letizia y se puso el Rey, también», anunciaba a su vuelta al trabajo. Sin embargo, ahora ha querido dar un paso más y agradecer la muestra de cariño que tuvo esta con ella, así como el resto de llamadas y mensajes que recibió por parte de otros rostros conocidos.

«Le agradezco el gesto a la Reina, le agradezco muchísimo, pero también al presidente del Gobierno, que puso un tweet, pero también a cantidad de personas anónimas que no me conocen. Me he encontrado a una señora que no conocía aquí y me ha dicho ‘he rezado mucho por ti’ y esto, de verdad, es emocionante. Lo agradezco tanto», declara emocionada.

Agradecida con Letizia por el detalle que tuvo durante su enfermedad

Vídeo: Europa Press.

Este será un detalle que siempre guardará para ella. En medio de la recuperación de su cáncer, que la mantuvo fuera de televisión durante varios meses, no solo recibía el cariño de sus compañeros de trabajo o de personas anónimas, también por parte de reconocidas personalidades. La Reina, que siempre está al tanto de lo que ocurre en la actualidad de nuestro país, también conoció todo sobre el delicado momento que atravesó la presentadora y no dudó en ponerse en contacto con ella para desearle lo mejor.

Unas Navidades diferentes

Va a ser una Navidad muy especial para Ana Rosa Quintana. Y ella misma lo ha querido dejar claro: «Me encantan las navidades, me encantan. Ahora ya no tengo niños pequeños pero cuando hay gente joven y niños en casa, son muy agradables. Ya estamos tranquilitos en casa, con las amigas», asegura. Además, tiene claro el deseo que va a pedir para este nuevo año: «Bueno, te puedes imaginar que solo uno para mí y para todo el mundo, que es: mucha salud».