Ana Rosa Quintana nos acompaña cada mañana desde el plató de su programa de Telecinco. Cada día, puntual, entra en nuestros hogares y la consideramos casi como una más de nuestras vidas, pero sin embargo no todos podemos tener contacto directo con ella, por ejemplo, a través de WhatsApp. Pero quizá nos ayude imaginarnos qué sentiríamos teniendo su número de teléfono y poder charlar tranquilamente con ella a través de mensajes directos si tenemos una idea de cuál es la foto que ilustra su WhatsApp. Pues te vamos a decir cuál es.

Su belleza hay que compartirla y Ana Rosa Quintana no es de esas que optan por poner la foto de un bonito paisaje o una imagen de archivo que haya llamado su atención. Ella es la protagonista, también de su foto de WhatsApp. Así lo ha mostrado a través de su última publicación de Instagram, en la que ha desvelado el secreto mejor guardado para aquellos que no tenemos su teléfono personal.

“Fue hace tres años, pero me la puse en el WhatsApp y no la he cambiado. Me recuerda al verano”, se puede leer en la leyenda de la foto que Ana Rosa Quintana ha publicado en sus redes sociales. Una revelación que nos ha acercado mucho más a ella, aunque solo sea por conocer una decisión tan personal como la imagen que muestra a su familia y amigos para chatear por WhatsApp.

Esta revelación es muy significativa, más allá del valor que tiene la instantánea en sí. La presentador de ‘El programa de Ana Rosa’ está experimentando una apertura en su trato personal con sus fieles seguidores. Cada vez más muestra su día a día en redes sociales, habla sobre el amor que le profesa a su marido Juan o cómo disfruta de la compañía de sus hijos. Una actitud que nos acerca más a ella y que nos encanta.