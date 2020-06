Ana Rosa Quintana consigue acaparar todas las miradas. Su talento y su programa, ‘El programa de Ana Rosa’, son sinónimo de éxito y así lo avala la cuota de pantalla que consigue año tras año. Para que todo siga igual, además de rodearse de profesionales, la periodista tiene tradiciones como comenzar con un look total white para estrenar la temporada o lucir algunos amuletos de los que no se separa. Estos están en su cuello, son dos colgantes y, sin querer, se han convertido en protagonistas en los últimos días, pues hay muchos espectadores que se preguntan qué significan para ella y qué piezas son para que las tenga tanto cariño. La primera de estas joyas se trata de una medalla con carácter religioso, en concreto, es una imagen de la Virgen del Carmen, también llamada ‘Estrella del mar‘ y que siempre ha sido la patrona de los marineros. Su festividad está fechada el 16 de julio y son varias las zonas de costa que tienen devoción por ella, sin embargo, este no es el único elemento que cuelga de su cuello y que a veces suele lucir en su muñeca.

La presentadora, Ana Rosa Quintana, luce también en su colgante dos anillos con una carga emocional tan fuerte que le ayudan a estar con ella. Son las alianzas de boda de sus progenitores y siempre la acompañan, un hecho que no había pasado desapercibido para parte del público. Quizás por este motivo ella intente ser observadora de sus pertenencias e incluso sea capaz de «liarse a bolsazos«, tal y como ella misma reveló hace algunos días en su propio magazine. «Hace ya unos años. Yo iba con mi madre por el centro de Madrid y noté que me metían la mano en el bolso. Salí corriendo a bolsazo limpio. Pero, ¿por qué reaccionas así? Que además ni se habían llevado la cartera porque me dí cuenta que de donde me estiraban era del bolso. Eran las típicas navidades con gente alrededor y dices ‘¿por qué sales corriendo y empiezas a dar bolsazos?’. Pues no lo piensas», explicó la mismísima Ana Rosa.

No obstante, no es la primera vez que las joyas de Ana Rosa se convierten en el centro de atención. Hace algunos meses optó por un colgante de grandes dimensiones que también tenía motivos religiosos: una medalla reversible que combinó con una cruz de oro. Y, a pesar de que las cámaras no repararon en ello, sí que quiso explicar en directo qué dibujo tenía exactamente esta medalla. Era un retrato del Ecce Homo, aunque antes de que fuera restaurado y alcanzara tanta polémica. «No lo he elegido por nada en especial, es simplemente por moda», explicó Ana Rosa Quintana. Y es que Ana Rosa es consciente de la curiosidad que despiertan este tipo de detalles en la audiencia.

Pero, ¿además de estas joyas cuáles suelen ser sus colgantes fetiche? Lo cierto es que Ana Rosa luce tanto piezas largas como gargantillas, pero en su mayoría están relacionadas con la religión. En especial, las cruces.