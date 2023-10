Ana Rosa Quintana desvela el motivo por el que no va a la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno

Vídeo: EUROPA PRESS.

Ana Rosa Quintana no solía acudir a eventos de noche cuando presentaba 'El programa de Ana Rosa', ya que tenía que madrugar. Sin embargo, ahora que está en la franja de tarde con 'TardeAR', la presentadora de televisión se toma algunas licencias. De hecho, este martes ha acudido a la segunda edición de los premios SIMOF, que tuvieron lugar en Madrid. Esta fue una de las premiadas, por lo que no dudó en acudir para recoger su galardón. Allí, Ana Rosa Quintana no dudó en hablar con la prensa, que le preguntó sobre su asistencia o no a la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno, que tendrá lugar este próximo viernes 13 de octubre en Sevilla. Ya son marido y mujer, pero ahora esperan con felicidad el día de la gran fiesta con familia y amigos.