Ana Rosa Quintana desvela las carreras universitarias que están estudiando sus hijos mellizos

Ana Rosa Quintana es una de las presentadoras de televisión más conocidas de nuestro país. Sin embargo, siempre ha tratado de mantener en un discreto segundo plano la vida que lleva tras las cámaras. De hecho, en sus redes sociales mide con sumo cuidado qué tipo de publicaciones comparte, para así seguir con esta regla de no mostrar todo lo que hace cuando nadie la ve. A su familia también ha querido protegerla de cierta manera y pocas veces la hemos escuchado dar detalles sobre las vidas de sus apoyos más incondicionales. Hasta ahora.

Y es que la presentadora de televisión ha dado un paso importante. Ana Rosa Quintana se ha atrevido a hablar de sus hijos mellizos, Jaime y Juan, que ya tienen 19 años. Lo ha hecho en el podcast 'Arréglate que nos vamos' de Cruz Sánchez de Lara, pareja de Pedro J. Ramírez, y Charo Izquierdo, consejera editorial de 'El Español', donde ha desvelado que sus hijos ya están en la Universidad, Aún así, han preferido no seguir sus pasos y no están estudiando Comunicación o Periodismo: "Uno estudia Empresariales con Analitycs y no sé cuántas cosas nuevas. Y el otro, está por el lado de la empresa. Ninguno de mis hijos se ha dedicado al Periodismo, aunque yo siempre he sido empresaria", ha desvelado por primera vez la presentadora de televisión.

Ana Rosa Quintana cuenta que sus hijos ya están en la Universidad

Fue el 6 de noviembre de 2004 nacieron sus dos hijos. Ana Rosa Quintana tenía 48 años, por lo que era un parto de riesgo, algo que le llevó a tomar la decisión junto al equipo médico de dar a luz a través de una cesárea. Aún así, a ella le pareció súper normal ser madre de nuevo en compañía de su marido, Juan Muñoz. Los mellizos Jaime y Juan ya están muy mayores. Cumplieron el pasado mes de noviembre 19 años y hasta ahora su madre no ha contado detalles sobre sus carreras universitarias.

Eso sí, ha destacado que hablar de sus hijos es una excepción porque "yo soy muy protectora de mi intimidad. La gente sabe muy poco de mi vida, quizá porque me da un poco de reparo o de vergüenza", ha reconocido. Ana Rosa Quintana ha destacado que a sus hijos nadie los conoce públicamente porque nunca acuden a eventos. Prefieren llevar una vida alejada de las cámaras, algo a lo que la presentadora de televisión está más que acostumbrada. Tanto es así que no ha revelado más detalles acerca de sus estudios, sin decir si están formándose en nuestro país o en el extranjero.

Una madre orgullosa de sus tres hijos

Del que ha hablado con más detalle es de su hijo Álvaro Rojo, que actualmente tiene 38 años. Nació fruto de su relación con Alfonso Rojo, con el que estuvo casada entre 1983 y 1987. Ahora es abogado penalista y en alguna ocasión ha colaborado en los platós de televisión. Tiene su propio despacho en Madrid y está especializado en Derecho Pena, Compliance y Derecho Penitenciario: "Es muy bueno, no es porque sea mi hijo, pero es muy bueno", ha dicho ella muy orgullosa.