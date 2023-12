Ana Rosa rompe una lanza a favor de Alessandro Lequio tras su ausencia en el bautizo de Ana Sandra

Alessandro Lequio lleva horas siendo personaje de actualidad después de tomar la decisión de no acudir al bautizo de Ana Sandra, que se celebró el pasado domingo 17 de diciembre en la Iglesia de Nuestra Señora de la Moraleja, en Madrid. Aunque no ha querido dar muchos detalles acerca de su ausencia, sí que quiso decir: "No tengo absolutamente nada que decir". Tampoco ha querido pronunciarse sobre los motivos por los que declinó la invitación de su ex a asistir a la cita.

Sin embargo, ahora Ana Rosa Quintana, que tiene una gran relación con Alessandro Lequio, no solo ha querido justificar la ausencia del colaborador de televisión, sino que ha dejado entrever el motivo que podría haber llevado a este a no acudir al bautizo de la hija de Ana Obregón: "Hay que respetar que cada uno lleve las cosas a su manera", ha comentado la presentadora de 'TardeAR'.

Ana Rosa Quintana echa un capote a su amigo, Alessandro Lequio, tras su ausencia en el bautizo de Ana Sandra

Y es que a la presentadora de televisión le parece una cuestión "muy delicada". Además, justifica a Alessandro Lequio: "Es una decisión de Obregón en la que Lequio no ha querido participar". El colaborador de televisión no lo está pasando bien y Ana Rosa cree que también hay que prestar atención a esto: "Ana ha estado fatal y esta niña le ha devuelto las ganas de vivir, pero a lo mejor para Alessandro que haya una criatura genéticamente de su hijo es doloroso. No sabemos cómo lo gestiona cada uno".

Con estas explicaciones, Ana Rosa Quintana ha echado un capote a favor de Alessandro Lequio, que está en boca de todos después de no acudir al bautizo de Ana Sandra. Celia, la hermana de Ana Obregón, no dudó en hablar del colaborador al salir de la ceremonia, dejando claro que estaba invitado y que fue el gran ausente de la tarde: "Pues no lo sé, a lo mejor va luego a casa de Ana, vete a saber, no tengo ni idea. Me consta que le ha mandado un mensajito o sea, le llamaría. Me consta. A Alessandro lo queremos muchísimo, pero no sabemos lo que piensa. Las puertas siempre las ha tenido abiertas, siempre, desde el minuto cero que ha nacido la niña y antes", reconocía.

La hermana de Ana Obregón asegura que Alessandro Lequio podría ir a la celebración posterior al bautizo

Vídeo: EUROPA PRESS.

Alessandro Lequio nunca ha visto bien cómo se han hecho las cosas. Tanto es así que no conoce a la pequeña Ana Sandra. Estos últimos meses la relación entre ambos ha cambiado radicalmente. De hecho, se han distanciado. La actriz ha reconocido en varias ocasiones que está deseando que Alessandro Lequio conozca a su nieta, pero este parece no estar en la labor: "Las puertas de mi casa están abiertas. La niña tiene muchas ganas de verte. Le he enseñado fotos tuyas. Es la hija de tu hijo. Estoy deseando que Anita conozca a tu hija y me encantaría que vinieras con María a casa. Aless se lo merece", afirmaba durante una entrevista en el programa 'TardeAR'.

Sin embargo, la respuesta de Alessandro fue de lo más rotunda. El colaborador de televisión dijo en su momento que una bebé "no tiene capacidad para desear conocer a alguien". Tras la muerte de su hijo, él ha llevado el luto de una forma muy distinta a la de Ana Obregón. "Yo soy incapaz de estar todo el día sacando este tema. Por eso me mantengo en mi silencio".

Alessandro Lequio no quiere conocer a Ana Sandra

Ana Sandra llegó a este mundo hace ya nueve meses. Durante este tiempo, Ana Obregón ha respetado la decisión de Lequio de no conocer a su nieta. "He aprendido a aceptar a las personas como son y ha relativizar los problemas que tenemos todos. Ya me da igual todo. Yo solo quiero quedarme con mi Anita y darle todo el amor hasta que pueda", ha recordado. Y aunque el distanciamiento ha resultado inevitable entre ellos, sigue deseando que su expareja conozca a la pequeña. Asimismo, ha recalcado que no le importa criar a la hija biológica de Aless -y su hija legalmente- en solitario. "Ella tiene que saber todo, que su papá está en el cielo y que su papá es un héroe. Tiene que saber que fue la última voluntad de su padre de que estuviera en el mundo”, destacaba la actriz.