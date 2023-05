Ana Rosa Quintana denuncia el uso de su imagen para vender cremas para las articulaciones

Ha vuelto a ocurrir. Ana Rosa Quintana vuelve a ser imagen de unas supuestas cremas milagrosas para las articulaciones que prometen curar este problema de salud. La marca ha lanzado una supuesta entrevista en la que la presentadora habla de esta enfermedad y del uso de este producto para curarse. Una página web en la que además apoyan la charla con la presentadora con comentarios de expertos o incluso experiencias en primera persona de otros pacientes que habrían utilizado este producto. Ahora, la Fiscalía investiga este fraude que usaba la imagen de la presentadora para vender estas cremas. Ana Rosa Quintana se enteró en las últimas horas de lo que estaba ocurriendo y ha querido denunciarlo públicamente en 'El programa de AR'.

"Ya me pasó hace unos años. Yo no estoy esponsorizando ni promocionando ni vendiendo ni recomendando ninguna crema. Ni para la artrosis ni para nada. Han utilizado la imagen de una revista y es falso, han utilizado mi imagen pero lo más importante es que no haya gente que entre en esa falsa", comienza a decir en tono serio. "Os puedo asegurar que yo tengo las articulaciones bien, tengo cosas que no están bien, pero las articulaciones están genial. Tengo las articulaciones estupendamente", ha dicho mostrando la buena movilidad de sus piernas, entre risas. Ana Rosa ha revelado que se enteró este miércoles de que se estaba utilizando su imagen para estafar en internet.

Ana Rosa Quintana tomará medidas legales contra esta estafa

La presentadora anuncia medidas legales contra esta supuesta marca de cremas para las artrosis: "Vamos a denunciar pero el problema es que esto pasó la otra vez que era un artículo para adelgazar y esto desaparece al día siguiente. Cambian de URL, cambian de no sé cuánto, ponen un teléfono que luego ya no existe. Es una estafa. Pero ante la estafa a mí lo que me preocupa es que nadie caiga en esta trampa porque no sabemos ese producto qué es y que puede provocar en las personas dentro de un tema de salud", continúa explicando visiblemente molesta por el uso de su imagen para intentar estafar.

Ana Rosa Quintana asegura que "esto no es ninguna broma". "Cuando se trata de temas como el producto para adelgazar lo pedimos y era una auténtica mierda pero es que a la gente le engañan. Se pueden tomar algo que les perjudique la salud y esto no estamos hablando que es una crema para las arrugas, que también puede ser peligroso, sino que es un tema médico", explicaba mostrando su preocupación. "El problema son las víctimas que utilizan este producto y las pueden engañar", añadía. Visiblemente molesta, Ana Rosa zanjaba el tema de manera muy seria: "Que quede claro que es mentira, que no existe, que yo no recomiendo, que este señor este no existe. De verdad, que es una estafa. No os dejéis engañar".

En el año 2017 ya usaron su imagen para anunciar unos batidos adelgazantes

No es la primera vez que utilizan de Ana Rosa para promocionar un producto. En verano de 2017 hicieron lo mismo para anunciar unos batidos adelgazantes. Esta marca usaba fotografías de la presentadora asegurando que ella misma había admitido a sus compañeros que este batido era su gran secreto de belleza. "Lo admitió un día que se quedaron los micrófonos abiertos", aseguraban desde la marca. En aquel momento, Ana Rosa ya aseguró que no había probado nunca estos batidos ni conocía la marca, denunciando ser víctima de una estafa.