Ana Rosa Quintana le ha echado un capote a Isa Pantoja. La excolaboradora de 'El programa de Ana Rosa' se casó el martes 11 de octubre en una íntima boda civil con Asraf Beno. Nadie de su familia estuvo a su lado. Ni su madre, Isabel Pantoja, ni mucho menos su hermano, Kiko Rivera, con quien no mantiene ningún tipo de relación. Una realidad sobre la que la presentadora del magacín de las tardes de Telecinco no ha evitado referirse. Muy dura, ha cargado contra madre e hijo por el desplante que le han hecho a la pequeña del clan.

Ana Rosa Quintana se pronuncia duramente sobre las grandes ausencias de la boda civil de Isa Pantoja

No es una mujer de quedarse callada, ni mucho menos. Ni lo hacía por las mañanas, cuando lideraba la franja televisiva, ni tampoco ahora, que busca hacer lo propio con 'TardeAR'. Tampoco cuando tiene un micro cerca y le preguntan. Este martes, Ana Rosa Quintana acudió a la segunda edición de los premios SIMOF, en Madrid, donde recibió un premio muy especial a su carrera meteórica.

Allí, la presentadora madrileña no dudó en hablar sobre la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno. Aunque la celebración por todo lo alto con amigos y familiares tendrá lugar este próximo viernes 13 de octubre en Sevilla, los jóvenes ya son marido y mujer. La pareja oficializó su unión ante notario en una ceremonia muy especial, acompañados de únicamente tres de sus personas de su máxima confianza. Por un lado, la madre de Asraf y, por otro, Sonia, amiga y representante de la hermana de Kiko Rivera. Y el tercero y más importante para Isa: su hijo, el pequeño Alberto.

"Pase lo que pase, hay que estar en esos momentos importantes", ha sentenciado la presentadora

"Eso es imperdonable", comenzaba diciendo con rotundidad. "Pase lo que pase, hay que estar en esos momentos importantes. Hay que reencontrarse y olvidar", añadía, dejando claro su postura sobre la ausencia de Isabel Pantoja y Kiko Rivera a una fecha tan señalada para Isa. Simplemente, no lo entiende. Sobre si acudirá o no a la celebración del matrimonio en la exclusiva hacienda 'Al Baraka', en el municipio sevillano de Alcalá de Guadaira (Sevilla), Ana no secundará la cita. "¿Quién se casa en mitad de un puente? La gente tenemos familia y hay que organizarnos", sentenciaba.

Otro que también ha dado su opinión sobre la no asistencia de Isabel Pantoja a la boda de su hija ha sido Jorge Javier Vázquez. En una carta abierta, le ha instado a que cambie de opinión y "todavía está a tiempo" de recapacitar. "Te conozco más de lo que crees, y estoy convencido de que esta situación te está provocando muchos lloros", le escribe.