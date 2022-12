Ana Peleteiro acaba de dar la bienvenida a su primer hija. Lúa ya está aquí y la medallista olímpica no puede estar más feliz, aunque reconoce que el parto fue especialmente duro, una realidad que no ha querido negar. A través de su cuenta oficial ha confirmado que termina el año de la mejor manera y es que se está estrenando en la maternidad. Pletórica y cansada a partes iguales, la joven empieza desde ahora una nueva aventura junto a su pareja, Benjamín Compaoré.

«Ayer fue el día más duro y maravilloso a partes iguales de mi vida. Estamos disfrutando de Lúa al 100 %, pero quería daros las gracias a todos por la inmensa cantidad de mensajes que nos habéis enviado», ha escrito junto a una imagen en la que se hace evidente su cansancio. Una fotografía en la que se puede ver a Ana Peleteiro dando el pecho a su bebé desde el hospital en el que todavía permanece ingresada. Su parto no ha pillado de sorpresa a sus seguidores, pues la deportista publicó otra imagen recientemente en la que escribió «La pequeña Lúa está llegando», imagen en la que aparecía con una bata oscura. Eso sí, se ha adelantado a la fecha orientativa que le habían dado los médicos, ya que estaba previsto que naciese el bebé de Ana Peleteiro el próximo 25 de diciembre, día de Navidad.

Fue el pasado mes de junio cuando Peleteiro anunció la noticia de su embarazo a través de un texto en el que gritaban que estaban deseos ella y su novio por conocer a su primer hijo en común. «Vamos a ser papás de un bebé precioso que nacerá rodeado de muchísima gente que lo va a amar y a cuidar. Y la vida nos sorprende con lo más bonito, con aquello que queremos y deseamos desde el primer día». No ha sido la única vez que se ha explicado sobre esta etapa, de hecho, habló del sexo de su bebé, el cual, por cierto, estaba equivocado. «Mi prima me dijo que, según el calendario chino, por la edad de la madre y el mes de concepción, a mí me sale niño, y me ponía 93 % de fiabilidad», dijo. Solo unas semanas después dijo que se trataba de una niña.

Pero, ¿qué significa el nombre que ha elegido esta pareja? Lúa es un nombre gallego y significa «lo que brilla y reluce» así como «luz del amanecer», siendo una variante del nombre Luna. Dicen que suelen ser misteriosas, amigas de los secretos, precavidas, sensitiva e interesadas por la magia, aunque esto de momento solo son conjeturas.