Ana Peleteiro se casa por segunda vez diez días después de su boda

Ana Peleteiro está viviendo uno de los momentos más felices de su vida, y no es para menos. Fue el pasado sábado, 23 de septiembre, cuando la atleta se dio el “sí, quiero” con su compañero de profesión, Benjamin Compaoré, en una ceremonia celebrada por todo lo alto en el Pazo Miradores, en Pontevedra. Una boda muy deseada por los novios con la que daban pistoletazo de salida a una nueva vida en común como marido y mujer con unas vacaciones por Tanzania que la de Ribeira ha definido como un “sueño” en toda regla. Tanto es así, que apenas diez días después de su enlace, la deportista ha vuelto a casarse con el francés.

Hace tan solo unas horas, era la propia Ana Peleteiro quien reaparecía en sus redes sociales para revelar a sus más de 400 mil seguidores cómo ha sido su segunda boda por medio del rito Masái: “Hoy nos hemos casado por segunda vez mediante una celebración Masái (ya os enseñaremos fotos y vídeos del momento, HA SIDO INCREÍBLE) y después nos prepararon una cena romántica muy bonita y especial”, comenzaba explicando la gallega.

Con estas palabras, la deportista ha demostrado que su amor con Benjamin Compaoré es inquebrantable, hasta el punto de volver a darle el “sí, quiero” casi dos semanas después de su boda. Y es que, casarse por el rito Masái es una tradición seguida por un sinfín de parejas que viajan a África Oriental, aunque este no está reconocido por la ley. Simplemente se trata de una ceremonia con la que se sella espiritualmente la profundidad del amor de la pareja. Eso es precisamente lo que han querido hacer los atletas para llevarse de su luna de miel un recuerdo imborrable.

Ana Peleteiro, Benjamin Compaoré y una 'costumbre' con la que han unido sus vidas para siempre

Pero las sorpresas para Ana no han quedado ahí en esta escapada romántica. Durante la cena posterior a este enlace tan especial, su marido le dedicaba unas emotivas palabras: “Me dijo que para él era un orgullo que yo sumara el nombre de toda su familia a los que yo ya tenía, pero que el también quería llevar el mío por el resto de su vida… Y bueno, os podéis imaginar la ilusión y el orgullo que es para mí tener un hombre a mi lado tan respetuoso y feminista. Que rompa con las tradiciones de esta bonita forma”, contaba la ganadora de una medalla de bronce en el triple salto de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, visiblemente orgullosa de su compañero de vida.

Para poner en contexto a sus fans, Peleteiro ha contado a qué se debe realmente que tanto ella como su esposo ahora compartan apellidos en sus redes sociales: “En Francia (y muchos países del mundo) cuando una pareja se casa, la mujer suele cambiar su apellido y asumir su nombre familiar, que suele ser siempre el primer apellido del hombre. A mí esa costumbre no me gustaba y desde el inicio de mi relación le expliqué a @benjamin.compaore que como sabía que eso le hacía ilusión, no eliminaría mis apellidos, pero sí que sumaría el suyo a los que yo ya tenía. A él le encantó la idea y la respetó en todo momento”, aclaraba.

Ahora, ambos parecen haber llegado a un acuerdo mientras exprimen al máximo cada minuto de su luna de miel en Tanzania, en la cual están teniendo oportunidad de ver todo tipo de animales salvajes en libertad y presumir de un amor que no deja de crecer con el paso del tiempo.

