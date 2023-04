Ana Obregón y los problemas legales a los que se enfrenta tras confirmar que la niña es de su hijo Aless Lequio

"Todo es legal. La niña ha nacido en América y va a tener pasaporte americano y doble nacionalidad. Legalmente es mi hija y así aparece en su pasaporte. La registraré en el Consulado Español y luego puedo traerla a casa". Estas palabras de Ana Obregón reflejan la seguridad con la que habla y con la que aparentemente tiene todo atado tras presentar públicamente a Ana Sandra, hija genética de Aless Lequio. La actriz, que actualmente se encuentra en Miami, podría darse de bruces con la realidad en su vuelta a España, tal y como asegura el despacho Olympe Abogados, desde donde señalan los problemas legales que pueden tocar su puerta muy pronto. "La Fiscalía podría oponerse o recurrir la inscripción de este menor en el Registro Civil Español. Esto crearía un precedente legal absolutamente bárbaro", aseguran. Ana Obregón necesitaría una sentencia judicial bajo el brazo, documento dictado por el Tribunal competente y que este despacho cree que debería ser inválido.

Desde SEMANA nos hemos puesto en contacto con este equipo de profesionales, quienes han sido los primeros en levantar la liebre. Son ellos quienes explican paso a paso qué podría hacer el Ministerio Fiscal ahora que se ha confirmado que la hija legal de Ana Obregón es también hija genética de su hijo Aless. "La Fiscalía podría oponerse tanto a la propia inscripción de la niña como después si se aprueba la inscripción por parte del encargado de Registro Civil. Podría recurrirlo ante la Dirección General del Registro del Notariado y posteriormente ante el Juzgado de Primera Instancia, Audiencia Provincial llegando al Supremo", especifica un letrado de Olympe. No sería la primera vez que esto sucede, sino que hay dos sentencias previas -una de 2014 y otra de 2022-, donde se "ha echado para atrás la inscripción registral de una menor al no cumplir con los requisitos legales", eso sí, con flecos y matices diferentes. "Fue la Fiscalía la que llevó el caso al Supremo recurriendo todo".

El Artículo 175 del Código Civil recoge que el adoptante no puede adoptar a un descendiente

Bajo el criterio de los expertos con los que ha hablado SEMANA, que Ana Obregón haya presentado a la que es legalmente su hija como nieta e hija de Aless Lequio, "excede los límites legales establecidos por el Tribunal Supremo". No es el único detalle en el que reparan, pues dan por hecho que Ana Obregón ha confirmado con sus palabras concedidas a 'Hola' haber cometido fraude "al intentar inscribir a la menor como su hija adoptiva a través de una adopción internacional". Cabe señalar que en el punto número 3 del Artículo 175 del Código Civil se recoge que el adoptante no puede adoptar a un descendiente, punto al que la intérprete habría hecho caso omiso. Esto, según consideran estos expertos, debería provocar que el Ministerio Fiscal moviera ficha. Si bien se desconoce el siguiente paso, hay quien se plantea que desde Fiscalía deberían recurrir para "proteger los derechos de la niña y declararla en situación de desamparo".

Pero, ¿a qué se enfrentaría Ana si la adopción del bebé no sigue el cauce legal que ella espera? "Ana Obregón se enfrenta a que le rechacen la inscripción de su hija adoptiva y, por lo tanto, no le permitan inscribirla como su madre adoptiva. Es un proceso muy complejo". Ana Obregón debería de tener en su poder un certificado de nacimiento que la nombre a ella como la única madre legal de la niña, certificado con el que podría llevar a cabo el registro de la menor en España. Este paso, de obligado cumplimiento en la adopción preacordada de la que SEMANA te dio todos los detalles, podría echarse atrás al no haber reconocido que es su abuela en vez de su madre. "Esta sentencia no se puede homologar en España porque ella no es su madre", ha deslizado María Luisa Bautista, abogada especializada en gestación subrogada. "Si es la abuela, es imposible que tenga el ADN igual al padre o a la madre. Lo más probable es que la niña tenga nacionalidad estadounidense, pero no tendrá la española. Es un caso absolutamente controvertido", matiza en 'El programa de Ana Rosa'. Sus conocimientos le llevan a pensar que no será tan fácil como Ana cree y que la sentencia de adopción podría tirarse abajo.

"Esto es una adopción legal, pero el proceso es diferente", dice a SEMANA Luis Melgar, autor de 'La cigüeña vino de Miami'

Aunque hay expertos que consideran que el proceso de inscripción del bebé podría verse truncado, hay otros que por contra, no ven posible "que se pueda evitar que un bebé sea registrado finalmente como español, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos". Los Estados Europeos están obligados a reconocer la identidad del niño y ayudar a que el mecanismo sea rápido, no pudiendo evitar que este proceso se puede alargar varios meses.

Esto choca directamente con lo que la actriz ha comentado a su entorno. Habría valorado todos los posibles escenarios y para ello se habría rodeado "de asesores legales" para que no hubiera resquicios legales. Era consciente de las críticas y el impacto que la noticia iba a tener, pero decidió seguir adelante y cumplir con la promesa que le hizo a Aless, el padre biológico de Ana Sandra Lequio Obregón y cuyo nacimiento convierte también a Alessandro Lequio en abuelo.

Ana Obregón accedió a la adopción 'preplanificada o preacordada', la cual acoge el Estatuto de Florida y a la que ser 'madre soltera' podría sí podría optar. "Esto consiste en que una mujer se queda embarazada y firma un contrato diciendo que el niño se lo va a dar en adopción a tal persona o pareja. En este caso puede ser un individuo y no hace falta que sea una pareja. Esto es una adopción legal, pero el proceso es diferente", nos asegura Luis Melgar, autor del libro 'La cigüeña vino de Miami y que conoce a la perfección este tipo de procesos.