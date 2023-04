Ana Obregón y Alessandro Lequio sí firmaron un documento “legal” y “escrito” sobre el testamento de su hijo Aless

Desde que saliera a la luz la nueva maternidad de Ana Obregón mucho se ha especulado sobre ello. Días después de la noticia, la propia actriz reveló que se trataba de su nieta, ya que su hijo, Aless, había congelado semen cuando se sometió a su tratamiento con cáncer y había un testamento ológrafo en el que confirmaba sus últimas voluntades. Sin embargo, Lequio aseguró que un "testamento ológrafo" era aquel que estaba por escrito y cuestionó que existía algún documento legal se hablaba de esta última voluntad de su hijo. "Se equivoca, lo que diga verbalmente no es un testamento ológrafo, simplemente eso quiero decir", dijo en 'El programa de AR' días después de la noticia. Sin embargo, sí que existe un documento 'legal' y escrito' sobre el testamento de su hijo.

Vídeo: Europa Press

Ana Obregón y Alessandro Lequio acudieron juntos a un notario el pasado 21 de abril de 2021 en un tema relacionado con el testamento de su hijo. Fue la propia actriz y presentadora quien, a su salida, reveló que su visita al notario estaba relacionado con este documento legal tras el fallecimiento de Aless Lequio casi un año atrás, en mayo de 2020. Sin embargo, una visita que no puede tener relación alguna con el 'testamento ológrafo', ya que este debe presentarse ante un notario en un plazo máximo de 10 días después de que se conozca que el otorgante ha fallecido. Hay que recordar que este tipo de testamentos son aquellos que están escritos a mano y firmados por el propio testador. En este caso, Aless Lequio, que falleció en mayo de 2020 a causa de un Linfoma de Hodgkin.

Ana Obregón y Alessandro Lequio visitaron la notaría en abril de 2021

A pesar de esto, las gestiones de su visita a la notaría relacionadas con el testamento podrían tener que ver con el ológrafo, si se presentó en su momento y fuera el único documento legal que Lequio dejara antes de morir. Aquel día de abril del 2021, Lequio y Ana Obregón acudieron juntos a la notaría para un tema relacionado con "trámites vinculados al testamento".

El italiano ha aclarado que sí existe un 'testamento ológrafo'

Hay que tener en cuenta que después de que Lequio cuestionara que existiera un 'testamento ológrafo' en el que se hablara de la voluntad de su hijo de convertirse en padre, este mismo viernes en la mañana ha querido matizar sus palabras. "En ningún momento he dicho que no existiera el documento", dijo refiriéndose a los deseos escritos a mano del joven antes de morir. "Simplemente he dicho que se equivoca ella al explicarlo", matiza al respecto. Tras todo el revuelo causado, la presentadora del programa en el que colabora le hace la pregunta directa de si existe o no ese documento ológrafo. "Sí, por supuesto que existe el documento ológrafo", responde el italiano de manera tajante. Ahora bien, ¿en ese documento existe el deseo del joven de que su madre trajera una nieta al mundo? Está ahí el quid de la cuestión.

La visita de Lequio y Ana Obregón en abril de 2021 tendrían que ver con ese testamento. De hecho, según María Patiño, asegura que "me consta que Alessandro Lequio y Ana obregón tramitaron de manera conjunta y con conocimiento absoluto por parte de Alessandro las intenciones de Ana cuando fallece Aless Lequio". Sin embargo, la colaboradora de televisión confirma que "no lo vinculo al testamento ológrafo, sí a trámites vinculados con el testamento".