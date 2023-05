Ana Obregón se acuerda de Alessandro Lequio en 'Mask Singer'

Ana Obregón volvía a la televisión de mano de 'Mask Singer'. El programa de Antena 3 estrena una nueva temporada y la actriz es una de las investigadoras de la tercera edición. En su tarea para averiguar quién se encuentra debajo de las máscaras se acuerda de Alessandro Lequio, su ex pareja y padre de su hijo Aless Lequio. Este formato es grabado, no se emite en directo, por lo que esta mención llega antes de que se conociera su viaje a Miami y el nacimiento de la pequeña Ana. Todavía no se había producido ningún debate sobre la gestación subrogada o las razones que la llevaron a tomar tal determinación.

La actuación de 'Esqueleto' le llevó a pensar a la actriz que bajo ese disfraz se encontraría el italiano. Con una voz rasgada y muy fuerte cantó 'Bienvenidos' de Miguel Ríos. Sin embargo, reconoce que este "tiene un acento italiano más marcado" y que, por ello, descarta esa idea. Ante las palabras de Ana Obregón, sus compañeros de mesa se sorprendían y le mostraban todo su cariño. Javier Ambrossi, de hecho, chocaba su mano junto a una emocionada investigadora por acordarse de su hijo y del padre de este. Aless Lequio fallecía en mayo de 2020 y, con su marcha, asestaba un duro golpe a todos los que le rodeaban. Tanto para Ana Obregón como para Alessandro Lequio el proceso de duelo es terrible. Nunca le van a olvidar y, cada vez que le mencionan, les embarga la emoción por los recuerdos y el amor que sienten hacia él.

La emoción embarga a Ana Obregón en el Día de la Madre: "Seré tu mamá eternamente"

Ana Obregón ha pasado uno de sus peores días en este primer domingo de mayo. Desde que su hijo Aless Lequio no está con ella el Día de la Madre es un momento extremadamente difícil. Junto a una fotografía sosteniendo a su nieta y leyendo llena de lágrimas un capítulo de 'El chico de las musarañas' le recuerda. En su mente siempre está un momento que vivieron en Nueva York cuando el joven se encontraba en pleno tratamiento. El gesto que tuvo con su madre es algo que permanecerá con ella siempre: "Jamás olvidaré ese día. Te escapaste del hotel recién dada una quimioterapia mientras me estaba duchando para comprarme un ramo de rosas blancas".

No quiere perder la oportunidad, aún así, de felicitar a todas las madres, las protagonistas del día: "Feliz día de la madre. Mi chico de las Musarañas, seré tu mamá eternamente. Feliz día de la madre a todas las madres: a las madres que tienen la suerte de tener a sus hijos vivos, pero en especial a las madres que han tenido que devolver a su hijo al cielo", escribe. Su relación con Alessandro Lequio, a diferencia de cuando se produjo este recuerdo al padre de su hijo, es todo un misterio. El colaborador de Telecinco se muestra cauto a la hora de opinar sobre ella públicamente y, siempre que lo hace, no referencia su nombre. "Son reflexiones muy simpáticas, a decir la verdad. Y poco más te puedo decir porque el resto no lo conozco. Tengo las páginas que escribió mi hijo. Son 20 las que escribió, están muy bien escritas, él escribía muy bien. Era un tipo muy leído, al que le encantaba leer y escribir. Era muy culto para su edad", recordó emocionado cuando este se publicó.