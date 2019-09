El estreno de ‘MasterChef Celebrity’ este miércoles trajo grandes momentos. Desde el error garrafal de Tamara Falcó, pues no llegó a encender la vitrocerámica para cocinar, a la emoción que vivió Ana Obregón tras su expulsión. Y es que la actriz después de asumir los errores cometidos durante el talent, llegó a confesar que no había tenido tiempo para prepararse ya que había sido «un año muy duro». Sin embargo, estas no han sido las únicas palabras que han llamado la atención de sus seguidores.

Lo hace días después de que se conociera que la salud de Álex Lequio había sufrido de nuevo un contratiempo del que se estaba recuperando. Un hecho que obligó su madre a ausentarse durante la presentación oficial del programa en el Festival de Vitoria y que ahora ella ha querido explicar. «Como habéis podido apreciar anoche, esto de la cocina no se me da de Óscar 😂. Lo dijo Steven 🥘 y lo ha confirmado Jordi. Aprovecho también para transmitiros mis disculpas por no haber podido estar en mi querido @festval_oficial . En ese momento, estaba con mi hijo en el hospital como hubiera hecho cualquier madre«, ha comenzado diciendo en un tierno post en el que se puede ver a Ana junto a Álex cuando era un bebé.

«Desde aquí lanzo un abrazo a mis compañeros para que sigan luchando en conseguir el mejor plato y mucha fuerza a todos [email protected] valientes que siguen luchando la misma batalla que mi hijo. Gracias de corazón por vuestro apoyo y cariño siempre en esta lucha»,ha añadido Ana Obregón en Instagram. Un mensaje al que ha respondido su hijo con mucho humor, aunque seguramente dé que hablar. «Sin ánimos de ofender a nadie (y menos a ti mami) me alegro mucho de que te hayan echado porque así no me pierdo la que hay liada en Gran Hermano VIP. Se te quiere jefa«, ha escrito el joven.